В одном из сел Башкирии выстроилась километровая очередь на АЗС после двухдневного отсутствия бензина

15 октября в селе Старобалтачево Балтачевского района Башкортостана перед единственной заправкой выстроилась километровая очередь из машин. Причина — два дня на АЗС не было бензина, и как только топливо привезли, водители устроили ажиотаж.

На заправке в Старобалтачево накануне образовалась огромная очередь после того, как бензовоз доставил топливо. Очевидцы в соцсетях сообщили, что проблема с бензином наблюдалась именно в Балтачевском районе, тогда как в соседних районах топливо было в наличии. Некоторые водители закупали бензин канистрами по 2-3 штуки, что усугубило ситуацию, сообщает Уфа1.

Очередь на заправку в Старобалтачево ©БашДТП

Глава Балтачевского района Ильгиз Субушев заявил, что топлива в районе достаточно. По его словам, подобный ажиотаж не имеет реальных оснований, и призвал автомобилистов сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ситуация в Старобалтачево — не изолированный случай. В октябре 2025 года Россия столкнулась с локальными дефицитами топлива из-за простоев НПЗ после атак беспилотников, плановых ремонтов и повышенного спроса со стороны ВПК и агросектора. В первую неделю октября бензин подорожал в 79 субъектах РФ.

В Башкортостане цены на топливо продолжают расти. С 12 октября на АЗС «Башнефти» АИ-100 и дизтопливо подорожали на 50 копеек, АИ-95 — на 20 копеек, АИ-92 — на 10 копеек. Это уже второе повышение цен за октябрь и 21-е с начала 2025 года. За месяц с 1 сентября АИ-92 вырос на 96 копеек до 58,32 рубля, а АИ-95 — на 97 копеек до 62,81 рубля.

Эксперты отмечают, что республика защищена от серьезных топливных проблем. В регионе работают четыре нефтеперерабатывающих завода — три в Уфе и один в Салавате, что обеспечивает достаточные запасы. Большинство АЗС принадлежат крупным вертикально интегрированным компаниям, которые снабжают свои заправки в приоритетном порядке.