В Нуримановском районе Башкирии при пожаре в частном доме погибла женщина

В селе Красный Ключ сгорел дом — в огне погибла 61-летняя жительница. Причины пожара выясняются.
Вечером 15 марта в селе Красный Ключ Нуримановского района загорелся жилой дом. На место прибыли спасатели, однако спасти находившуюся внутри женщину не удалось.

Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, в результате пожара погибла женщина 1964 года рождения. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются специалистами.

По данным ведомства, с начала 2026 года в республике произошло более 856 пожаров, в которых погиб 41 человек. Среди основных причин — нарушение правил эксплуатации электрооборудования, неисправность печей и дымоходов, а также неосторожное обращение с огнём.

6 марта в деревне Чуваш-Улканово Туймазинского района при пожаре в бревенчатом доме погибли трое мужчин, сообщило ГУ МЧС по РБ. После этого в районе провели внеочередные рейды по неблагополучным семьям и проверку пожарных извещателей.

В январе 2026 года в деревне Нижнеидрисово Баймакского района при похожих обстоятельствах погибли два человека, а за одни выходные лишились жилья две многодетные семьи в Шаранском и Иглинском районах.

