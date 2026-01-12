0
Происшествия

В новогодние праздники двое детей в Башкирии получили ожоги от пиротехники

Инциденты произошли в Уфе и Иглинском районе. Пострадавшим детям госпитализация не потребовалась.
бенгальские огни
В Уфе и Иглинском районе Башкортостана во время новогодних каникул получили ожоги двое дошкольников. Оба инцидента связаны с пиротехникой, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Содержание
  1. Что случилось
  2. Статистика пожаров за праздники
  3. Ответственность и штрафы

Что случилось

В Уфе пятилетняя девочка обожгла руку, дотронувшись до остывающего бенгальского огня. Ребёнку оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

В селе Ворошиловское Иглинского района пострадала другая дошкольница. При запуске пиротехнического фонтана на придомовой территории горящие элементы разлетелись и попали в стоявшую рядом девочку. Она получила ожоги.

Статистика пожаров за праздники

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года пожарные Башкирии выезжали на вызовы 163 раза. В пожарах погибли восемь человек, семеро получили травмы. Спасатели вывели из огня 96 человек.

Гибели детей в праздничный период не зафиксировано. Число детских травм снизилось вдвое по сравнению с прошлым годом, отметили в МЧС.

Ответственность и штрафы

Сотрудники МЧС напомнили: ответственность за соблюдение техники безопасности при запуске пиротехники лежит на взрослых.

За нарушение требований пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, юридическим лицам — до 400 тысяч рублей.

