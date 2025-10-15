В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Уфе

Грузовик Shacman с отказавшими тормозами устроил массовую аварию в Уфе. Он смёл 11 машин на перекрёстке. Двое погибли, восемь человек попали в больницу.

Восемь человек пострадали в результате массового ДТП, произошедшего 15 октября в Уфе на пересечении улицы Новоженова и Уфимского шоссе. Об этом сообщили в Минздраве Башкирии.

Массовая авария на Новоженова в Уфе ©Mash

Троих пациентов доставили в городскую больницу №21. Двое из них были госпитализированы, еще несколько человек после медицинского осмотра отказались от госпитализации. По данным источников, всего в аварии пострадали не меньше восьми человек.

комментарий Владимира Севастьянова ©ГАИ по Башкирии

Авария произошла около 9:30 утра по местному времени. Грузовик Shacman с отказавшими тормозами на большой скорости протаранил 11 автомобилей — десять легковых и один грузовой. От удара машины разбросало по проезжей части, несколько автомобилей перевернулись. Два человека из легкового автомобиля погибли на месте происшествия.

Видео с места ДТП с участием 10 авто на Новоженова ©БашДТП

прокуратура на месте ДТП ©Прокуратура Башкирии

На месте ДТП работают сотрудники МЧС, ГИБДД, медики и эксперты главного следственного управления МВД по республике. Движение на перекрестке было заблокировано. Прокуратура Башкирии начала проверку по факту происшествия. Главный госинспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов лично выехал на место для выяснения всех обстоятельств.