0
9 часов
Происшествия

В Мечетлинском районе Башкирии задержали нетрезвого водителя квадроцикла — уже не впервые

Сотрудники ГАИ остановили 37-летнего жителя за рулём квадроцикла в селе Сальевка. Мужчина оказался рецидивистом по части пьяной езды — теперь ему грозит уголовное дело.
водитель и инспектор в патрульном автомобиле
©Владимир Севастьянов / Max

27 марта инспекторы государственной автоинспекции Мечетлинского района остановили квадроцикл в селе Сальевка. Об этом сообщил глава госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов в своих социальных сетях.

RuTube
©ГАИ по Башкирии

За рулём находился 37-летний местный житель. Проверка выявила у него признаки алкогольного опьянения, после чего мужчину отстранили от управления транспортным средством.

В ходе проверки также установили, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения. Квадроцикл помещен на специализированную стоянку, а материалы переданы в следственные органы — для возбуждения уголовного дела.

Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года Башкирия заняла первое место среди регионов России по числу водителей, лишённых прав за управление в нетрезвом виде: суды вынесли соответствующие постановления в отношении 2346 человек, сообщило МВД.

Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения влечёт уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ — в отличие от первичного нарушения, которое остаётся административным. Санкция предусматривает штраф от 200 000 до 300 000 рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет, а также обязательный запрет на управление транспортными средствами сроком до трёх лет, который назначается в дополнение к любому из основных наказаний.

Похожие записи
0
19.03.2026
Происшествия

В Уфе нетрезвый водитель вёз двухлетнюю дочь

эвакуация авто
В Уфе инспекторы ДПС остановили нетрезвого 42-летнего мужчину, перевозившего маленькую дочь. Алкотест показал превышение нормы более чем втрое.
0
26.02.2026
Криминал

В Башкирии должник с гвоздодёром попытался вскрыть банкомат с 12 миллионами

вскрытие банкомата
В Мечетлинском районе Башкирии полицейские задержали 34-летнего мужчину, который вскрыл банкомат с 12 млн рублей, но скрылся с пустыми руками — сработала сигнализация.
0
09.02.2026
Происшествия

Рекордное число лишённых прав за пьяную езду зафиксировали в Башкирии

автомобиль гибдд с включенным проблесковыми маячками
По данным МВД России за первое полугодие 2025 года, Республика Башкортостан находится на первом месте среди регионов по количеству водителей, лишенных удостоверений за управление транспортом в состоянии опьянения.
0
22.10.2025
Происшествия

В Башкирии водитель ритуальной машины выехал на «встречку» и убил человека

авто после ДТП
50-летний водитель «Лады Ларгус» выскочил на «встречку» и протаранил ВАЗ-2114. Пенсионер за рулём второй машины погиб до приезда медиков.
1
12.10.2025
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель мотоблока устроил гонку с ГАИ

проверка водителя на опьянение
35-летний мужчина в Мечетлинском районе устроил пьяную погоню на мотоблоке, но вылетел из-за руля. Финал — штраф и арест техники.
0
02.09.2025
Криминал

В Башкирии водитель в форме полицейского напал на инспектора ДПС

спецсигнал на авто полиции
Житель Учалов решил, что полицейская форма даёт +100 к безнаказанности. Сел за руль подшофе, а когда его остановили — распустил руки. Теперь его ждёт суд.
0
04.07.2025
Происшествия

В центре Уфы остановили пьяного школьника на «Приоре»

задержали школьника
16-летний уфимец решил подшофе прокатиться на «Приоре» по центру города. Итог предсказуем: вызов родителей прямо на место и составление целого букета протоколов
0
23.06.2025
Происшествия

В Башкирии погиб общественный деятель Айнур Забихуллин

Айнур Забихуллин
Башкирия потеряла одного из самых активных общественников региона. Айнур Забихуллин, который совмещал роли спортсмена, тренера и социального активиста, трагически ушел из жизни в результате дорожно-транспортного происшествия.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.