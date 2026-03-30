В Мечетлинском районе Башкирии задержали нетрезвого водителя квадроцикла — уже не впервые

Сотрудники ГАИ остановили 37-летнего жителя за рулём квадроцикла в селе Сальевка. Мужчина оказался рецидивистом по части пьяной езды — теперь ему грозит уголовное дело.

27 марта инспекторы государственной автоинспекции Мечетлинского района остановили квадроцикл в селе Сальевка. Об этом сообщил глава госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов в своих социальных сетях.

За рулём находился 37-летний местный житель. Проверка выявила у него признаки алкогольного опьянения, после чего мужчину отстранили от управления транспортным средством.

В ходе проверки также установили, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения. Квадроцикл помещен на специализированную стоянку, а материалы переданы в следственные органы — для возбуждения уголовного дела.

Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года Башкирия заняла первое место среди регионов России по числу водителей, лишённых прав за управление в нетрезвом виде: суды вынесли соответствующие постановления в отношении 2346 человек, сообщило МВД.

Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения влечёт уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ — в отличие от первичного нарушения, которое остаётся административным. Санкция предусматривает штраф от 200 000 до 300 000 рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет, а также обязательный запрет на управление транспортными средствами сроком до трёх лет, который назначается в дополнение к любому из основных наказаний.