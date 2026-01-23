В МЧС Башкирии озвучили статистику пожаров с начала 2026 года

В Башкирии зарегистрировано 275 пожаров и 11 погибших. Основными причинами называют нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования.

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан опубликовала оперативную сводку происшествий за истекший период января. Согласно официальным данным, с начала года на территории региона зарегистрировано 275 пожаров. В результате инцидентов погибли 11 человек, есть пострадавшие, которым потребовалась медицинская помощь.

Специалисты ведомства отмечают, что значительная часть возгораний приходится на частный жилой сектор. Рост числа происшествий связывают с понижением температуры воздуха, из-за чего население активнее использует отопительные приборы и печное оборудование. Повышенная нагрузка на электрические сети и нарушение правил эксплуатации печей остаются ключевыми факторами риска.

В структуре причин возгораний лидируют неисправность электропроводки и нарушения при топке бань. Как сообщили в ведомстве, только за одну неделю зафиксировано несколько десятков случаев, связанных с неправильным устройством дымоходов и ветхим состоянием электросетей в домохозяйствах.

Отдельное внимание в сводках уделяется инцидентам, произошедшим по неосторожности граждан. В ряде случаев к трагическим последствиям привело курение в жилых помещениях, часто в состоянии алкогольного опьянения. Подобные факторы фиксировались инспекторами пожарного надзора при разборе завалов в нескольких районах республики.