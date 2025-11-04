0
55 минут
Происшествия

В квартире Челябинска нашли труп ребёнка после съезда тихой маникюрщицы из Башкирии

Жуткая находка в Челябинске. Тело 5-летней девочки с ножевыми ранениями обнаружили в диване съёмной квартиры. Главная подозреваемая — её 43-летняя мать из Башкирии.
следователи на месте происшествия
©Следком РФ

По информации следственных органов Челябинской области, в городе расследуют жестокое убийство малолетнего ребёнка. Тело пятилетней девочки, приехавшей с матерью из Башкирии, было найдено в съёмной квартире.

Тревогу забила уборщица, которую вызвали после того, как арендаторша съехала. Женщина почувствовала в квартире жуткий запах, хотя внутри было чисто. Владелец жилья, осматривая помещение, обнаружил в раскладном диване труп девочки с колото-резаными ранами в области груди. Судя по всему, тело пролежало там не один день.

RuTube
©Следком РФ

Главной подозреваемой стала 43-летняя мать погибшей. По предварительной информации, она сообщила хозяину о выселении, когда дочь, вероятно, была уже мертва. Женщина приехала в Челябинск из города Учалы, снимала квартиру около месяца и работала мастером маникюра.

Соседи характеризуют семью как тихую и незаметную — никто не замечал ничего подозрительного и не слышал криков. Арендодатель также не видел в поведении женщины ничего странного.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Мать девочки объявлена в розыск. Предполагается, что она могла скрыться на родине, в Башкирии.

Как рассказали журналистам родственники, женщина в последнее время отдалилась от семьи и не хотела общаться. Близких у неё почти не осталось: мать умерла давно, а с отцом, у которого новая семья, она не поддерживала связь.

За совершение такого преступления по российскому законодательству предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Похожие записи
0
01.11.2025
Происшествия

Не дождался пожарных: в Башкирии мужчина получил ожоги, спасая свою баню

пжарный на месте чп
Два пожара за день в Учалах и Белорецке. Пожилая пара и молодой мужчина получили ожоги и отравления. Герой-самоучка пытался потушить баню сам.
0
28.10.2025
Криминал

«Ушла в подполье»: приставы Башкирии нашли уклонистку от алиментов в кромешной темноте

женщина задолжавшая алименты
В Башкирии судебные приставы нашли 35-летнюю женщину, задолжавшую 150 тысяч рублей по алиментам, в погребе двухэтажного барака. Ее 14-летняя дочь живет в детском доме, а мать ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляя алкоголем.
0
06.09.2025
Криминал

Житель Башкирии застрелил чужую лошадь, чтобы разделать на мясо

мужчина застрелил лошадь
В Учалинском районе 47-летний сельчанин подстрелил чужую лошадь, а назавтра вернулся за добычей. Но возле туши его уже ждал наряд полиции.
0
02.09.2025
Криминал

В Башкирии водитель в форме полицейского напал на инспектора ДПС

спецсигнал на авто полиции
Житель Учалов решил, что полицейская форма даёт +100 к безнаказанности. Сел за руль подшофе, а когда его остановили — распустил руки. Теперь его ждёт суд.
0
01.08.2025
Криминал

Из колонии-поселения в Уфе сбежал серийный вор

заключенный который сбежал
Из колонии-поселения в уфимской Шакше сбежал 50-летний серийный вор. Всего два месяца назад Верховный суд Башкирии смягчил ему приговор, переведя на лёгкие условия содержания, откуда он и совершил побег
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.