В квартире Челябинска нашли труп ребёнка после съезда тихой маникюрщицы из Башкирии

Жуткая находка в Челябинске. Тело 5-летней девочки с ножевыми ранениями обнаружили в диване съёмной квартиры. Главная подозреваемая — её 43-летняя мать из Башкирии.

По информации следственных органов Челябинской области, в городе расследуют жестокое убийство малолетнего ребёнка. Тело пятилетней девочки, приехавшей с матерью из Башкирии, было найдено в съёмной квартире.

Тревогу забила уборщица, которую вызвали после того, как арендаторша съехала. Женщина почувствовала в квартире жуткий запах, хотя внутри было чисто. Владелец жилья, осматривая помещение, обнаружил в раскладном диване труп девочки с колото-резаными ранами в области груди. Судя по всему, тело пролежало там не один день.

©Следком РФ

Главной подозреваемой стала 43-летняя мать погибшей. По предварительной информации, она сообщила хозяину о выселении, когда дочь, вероятно, была уже мертва. Женщина приехала в Челябинск из города Учалы, снимала квартиру около месяца и работала мастером маникюра.

Соседи характеризуют семью как тихую и незаметную — никто не замечал ничего подозрительного и не слышал криков. Арендодатель также не видел в поведении женщины ничего странного.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Мать девочки объявлена в розыск. Предполагается, что она могла скрыться на родине, в Башкирии.

Как рассказали журналистам родственники, женщина в последнее время отдалилась от семьи и не хотела общаться. Близких у неё почти не осталось: мать умерла давно, а с отцом, у которого новая семья, она не поддерживала связь.

За совершение такого преступления по российскому законодательству предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.