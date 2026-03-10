0
«В крайне тяжёлом состоянии»: Минздрав Башкирии рассказал о выживших в ДТП в Караидельском районе

В Караидельском районе Башкирии на трассе Бирск — Тастуба — Сатка 9 марта произошло массовое ДТП с пятью погибшими. Двое выживших — в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.
Днём 9 марта на 72-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка у села Байкибашево лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» и Hyundai Solaris. В аварию также оказалась вовлечена Toyota RAV4. Пятеро — оба водителя и трое пассажиров, среди которых три девушки 18–19 лет, — скончались на месте. Об этом сообщил начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, лично выехавший на место происшествия.

Двое выживших доставлены в районную больницу и находятся в реанимации. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин заявил, что их состояние остаётся крайне тяжёлым.

«Оба пациента поставлены на контроль в службе санитарной авиации. После стабилизации состояния их переведут в уфимские медучреждения», — написал глава Минздрава.

На месте работали прокурор Караидельского района Фаиль Исмагилов и эксперты ЭКЦ МВД по РБ. Причины столкновения устанавливаются, проверка находится на контроле надзорного ведомства.

Трасса Бирск — Тастуба — Сатка: аварии и перекрытия

Напомним, трасса Бирск — Тастуба — Сатка общей протяжённостью свыше 250 километров входит в опорную сеть республики и служит транзитным коридором в Челябинскую и Свердловскую области.

Ранее, 3 февраля 2026 года, на 212-м километре той же трассы в Дуванском районе в лобовом столкновении ВАЗ-2107 и Mercedes-Benz погиб 17-летний подросток.

3 марта 2026 года, трассу закрывали для грузовиков и автобусов из-за снега, сильного ветра и ограниченной видимости.

Ремонт дороги в 2025 году: 15 км в четырёх районах

В 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на трассе были отремонтированы несколько участков общей протяжённостью около 15 км в Караидельском, Кигинском, Мишкинском и Бирском районах, сообщала пресс-служба Правительства РБ.

Башкирия — четвёртая в России по числу погибших в ДТП

По данным министра транспорта Башкирии Любови Минаковой, в 2025 году на дорогах республики погибли 375 человек — на 23 человека меньше, чем в 2024-м (398 погибших). Снижение смертности за семь лет составило около трети: в 2018 году в ДТП погибли 550 человек. При этом за 11 месяцев 2025 года Башкортостан занял четвёртое место в России по числу погибших в ДТП и первое — в Приволжском федеральном округе. Ежедневно по трассе Бирск — Тастуба — Сатка проезжают около трёх тысяч автомобилей, сообщала министр транспорта РБ.

Как работает санавиация Башкирии при ДТП

Служба санитарной авиации Башкирии располагает двумя вертолётами «Ансат» и четырьмя реанимобилями. В 2025 году ею было эвакуировано почти 1282 пациентов при 174 вылетах.

Процесс эвакуации запускается звонком из районной больницы диспетчеру в Уфе, после чего дежурный врач принимает решение о вылете, и формируется бригада.

Для экстренных обращений работает единый номер 112, а также горячая линия Минздрава Башкирии.

0
10.03.2026
Погода

Минус 43 в марте: арктический холод накрыл Караидельский район Башкирии

термометр показывает низкую температуру
Ночью 10 марта в Караидельском районе Башкирии зафиксирована аномально низкая температура — минус 43 градуса. Морозы превысили прогнозы синоптиков.
1
09.03.2026
Происшествия

Пятеро погибли в массовом ДТП на трассе в Караидельском районе Башкирии

авто после дтп
9 марта в Караидельском районе Башкирии произошла массовая авария со смертельным исходом. Об этом сообщил начальник ГИБДД региона Владимир Севастьянов.
0
06.03.2026
Происшествия

Пожар в селе Байки Караидельского района Башкирии: пострадал мужчина

©дом после пожара
Вечером 5 марта в селе Байки Караидельского района Башкирии загорелись частный дом, гараж и машина внутри него. Пострадал 52-летний мужчина с ожогами, его госпитализировали в Караидельскую больницу.
0
08.02.2026
Происшествия

В Башкирии троих уфимцев эвакуировали со льда Павловского водохранилища

спасатели на судне на воздушной подушке
Трое жителей Уфы отправились чинить судно на Павловском водохранилище, но не рассчитали время. Обратный путь по льду в темноте отрезала нулевая видимость.
1
19.01.2026
Здоровье

В Башкирии врачи санавиации прооперировали мужчину с разрывом пищевода

скорая помощь
В Мелеузовскую ЦРБ поступил 65-летний мужчина в критическом состоянии. Для спасения пациента с инфекционно-токсическим шоком и медиастинитом потребовалась экстренная помощь торакального хирурга из Уфы.
0
11.01.2026
Происшествия

На Павловском водохранилище в Башкирии спасли замерзающую школьницу

автомобиль спасателей возле реки
В Караидельском районе 15-летняя школьница из Уфы пропала во время прогулки на Павловском водохранилище. Спасатели нашли ее без сознания посреди замерзшего водоема с признаками переохлаждения.
0
13.07.2025
Дороги и транспорт

Дорожное ноу-хау: в Башкирии мост починили травой и землёй

дыры в мосту заделали землей
В башкирском селе Байкибашево дыры на аварийном мосту залатали землёй и травой. Местные жители боятся обрушения, а власти уверяют, что всё под контролем
0
19.05.2025
Происшествия

Рысь с бешенством напала на жителя Башкирии

рысь
В деревне Урюш-Битуллино Караидельского района рысь набросилась на местного жителя. Инцидент произошёл 11 мая, но только сейчас стало известно, что хищник был болен бешенством. Мужчина точно родился в рубашке —
