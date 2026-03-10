«В крайне тяжёлом состоянии»: Минздрав Башкирии рассказал о выживших в ДТП в Караидельском районе

В Караидельском районе Башкирии на трассе Бирск — Тастуба — Сатка 9 марта произошло массовое ДТП с пятью погибшими. Двое выживших — в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

Днём 9 марта на 72-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка у села Байкибашево лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» и Hyundai Solaris. В аварию также оказалась вовлечена Toyota RAV4. Пятеро — оба водителя и трое пассажиров, среди которых три девушки 18–19 лет, — скончались на месте. Об этом сообщил начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, лично выехавший на место происшествия.

Двое выживших доставлены в районную больницу и находятся в реанимации. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин заявил, что их состояние остаётся крайне тяжёлым.

«Оба пациента поставлены на контроль в службе санитарной авиации. После стабилизации состояния их переведут в уфимские медучреждения», — написал глава Минздрава.

На месте работали прокурор Караидельского района Фаиль Исмагилов и эксперты ЭКЦ МВД по РБ. Причины столкновения устанавливаются, проверка находится на контроле надзорного ведомства.

Трасса Бирск — Тастуба — Сатка: аварии и перекрытия

Напомним, трасса Бирск — Тастуба — Сатка общей протяжённостью свыше 250 километров входит в опорную сеть республики и служит транзитным коридором в Челябинскую и Свердловскую области.

Ранее, 3 февраля 2026 года, на 212-м километре той же трассы в Дуванском районе в лобовом столкновении ВАЗ-2107 и Mercedes-Benz погиб 17-летний подросток.

3 марта 2026 года, трассу закрывали для грузовиков и автобусов из-за снега, сильного ветра и ограниченной видимости.

Ремонт дороги в 2025 году: 15 км в четырёх районах

В 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на трассе были отремонтированы несколько участков общей протяжённостью около 15 км в Караидельском, Кигинском, Мишкинском и Бирском районах, сообщала пресс-служба Правительства РБ.

Башкирия — четвёртая в России по числу погибших в ДТП

По данным министра транспорта Башкирии Любови Минаковой, в 2025 году на дорогах республики погибли 375 человек — на 23 человека меньше, чем в 2024-м (398 погибших). Снижение смертности за семь лет составило около трети: в 2018 году в ДТП погибли 550 человек. При этом за 11 месяцев 2025 года Башкортостан занял четвёртое место в России по числу погибших в ДТП и первое — в Приволжском федеральном округе. Ежедневно по трассе Бирск — Тастуба — Сатка проезжают около трёх тысяч автомобилей, сообщала министр транспорта РБ.

Как работает санавиация Башкирии при ДТП

Служба санитарной авиации Башкирии располагает двумя вертолётами «Ансат» и четырьмя реанимобилями. В 2025 году ею было эвакуировано почти 1282 пациентов при 174 вылетах.

Процесс эвакуации запускается звонком из районной больницы диспетчеру в Уфе, после чего дежурный врач принимает решение о вылете, и формируется бригада.

Для экстренных обращений работает единый номер 112, а также горячая линия Минздрава Башкирии.