В Исламском колледже Уфы произошёл пожар из-за неисправного светильника

В здании Исламского колледжа на улице Мустая Карима произошёл пожар. По сообщению главного управления МЧС по Башкирии, причиной возгорания стал неисправный светильник.
Прибывшие на место пожарные расчёты быстро обнаружили очаг задымления в одном из бытовых помещений. Оказалось, что там расплавился осветительный прибор. Сам пожар был небольшим — всего 0,3 квадратных метра, но огонь успел повредить несколько книг.
К счастью, обошлось без пострадавших. Ещё до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. Детей среди них не было. Для борьбы с дымом пожарные применили тактическую вентиляцию.
Сейчас дознаватели устанавливают точные обстоятельства произошедшего.
Часто задаваемые вопросы
Что известно об Исламском колледже, где произошел пожар?
Исламский колледж в Уфе носит имя Марьям Султановой, известной благотворительницы и просветительницы начала XX века. Учебное заведение было учреждено в 1997 году Духовным управлением мусульман Республики Башкортостан. Колледж готовит будущих имам-хатыбов и муэдзинов. Обучение длится четыре года и ведется на русском и арабском языках. Среди преподавателей есть как местные специалисты, так и приглашенные из старейшего духовного университета Аль-Азхар в Египте.
Насколько опасны пожары из-за неисправных светильников?
Возгорания из-за неисправных осветительных приборов могут привести к трагическим последствиям. Один из самых резонансных случаев — пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", причиной которого стал аварийный режим работы светодиодного светильника. Горящие капли расплавленного пластика от корпуса светильника упали в детский сухой бассейн с поролоновыми кубиками, что привело к быстрому распространению огня. В других случаях короткое замыкание в светильниках или вытяжных вентиляторах также становилось причиной пожаров в жилых домах.
Что такое "тактическая вентиляция", которую применяли пожарные?
Тактическая вентиляция — это специальный метод, который пожарные используют для управления потоками воздуха и дыма внутри горящего здания. Основная цель — удалить дым и горячие газы, чтобы улучшить видимость для спасателей, снизить температуру и уменьшить риск внезапного распространения пламени. Для этого могут использоваться мощные мобильные вентиляторы. Однако применение этой техники требует высокой квалификации, так как неправильные действия могут, наоборот, усилить горение.
Какие правила пожарной безопасности действуют в учебных заведениях?
Для образовательных учреждений существуют строгие правила пожарной безопасности. Они требуют, чтобы все эвакуационные проходы и выходы всегда были свободны. Обязательны регулярные инструктажи по пожарной безопасности для персонала и учащихся. Особое внимание уделяется помещениям с повышенной опасностью, таким как химические лаборатории и мастерские, где использование оборудования и хранение материалов строго регламентировано. Кроме того, все дипломные и курсовые проекты в технических вузах в обязательном порядке должны включать раздел, посвященный охране труда и безопасности.