В Исламском колледже Уфы произошёл пожар из-за неисправного светильника

В Исламском колледже имени Марьям Султановой в Уфе произошёл ночной пожар. Причиной стал расплавившийся светильник в бытовом помещении. Пострадавших нет, но огонь повредил несколько книг.

В здании Исламского колледжа на улице Мустая Карима произошёл пожар. По сообщению главного управления МЧС по Башкирии, причиной возгорания стал неисправный светильник.

Прибывшие на место пожарные расчёты быстро обнаружили очаг задымления в одном из бытовых помещений. Оказалось, что там расплавился осветительный прибор. Сам пожар был небольшим — всего 0,3 квадратных метра, но огонь успел повредить несколько книг.

К счастью, обошлось без пострадавших. Ещё до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. Детей среди них не было. Для борьбы с дымом пожарные применили тактическую вентиляцию.

Сейчас дознаватели устанавливают точные обстоятельства произошедшего.