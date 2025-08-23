В Ишимбайском районе Башкирии загорелась агроусадьба «Сайран»

23 августа в Ишимбайском районе произошел сильный пожар в агроусадьбе «Сайран». Это хозяйство известно в районе как поставщик свежего молока, сметаны, масла и творога. Теперь производство, вероятно, будет остановлено, сообщает ТГ-канал MASH Batach.
Несмотря на быстрое распространение огня, сотрудники фермы успели спасти всех лошадей — целый табун вывели в безопасное место. Никто из людей и животных не пострадал.
Сейчас специалисты выясняют причину возгорания и оценивают ущерб. От этого будет зависеть, как скоро «Сайран» сможет возобновить работу и поставки продукции для жителей района.