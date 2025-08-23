В Ишимбайском районе Башкирии загорелась агроусадьба «Сайран»

В Ишимбайском районе загорелась агроусадьба «Сайран». Целый табун лошадей чудом спасли от огня. Хозяйство известно по всей Башкирии своей молочкой.

23 августа в Ишимбайском районе произошел сильный пожар в агроусадьбе «Сайран». Это хозяйство известно в районе как поставщик свежего молока, сметаны, масла и творога. Теперь производство, вероятно, будет остановлено, сообщает ТГ-канал MASH Batach.

Несмотря на быстрое распространение огня, сотрудники фермы успели спасти всех лошадей — целый табун вывели в безопасное место. Никто из людей и животных не пострадал.

Сейчас специалисты выясняют причину возгорания и оценивают ущерб. От этого будет зависеть, как скоро «Сайран» сможет возобновить работу и поставки продукции для жителей района.