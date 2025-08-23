Главная » Происшествия
32

В Ишимбайском районе Башкирии загорелась агроусадьба «Сайран»

В Ишимбайском районе загорелась агроусадьба «Сайран». Целый табун лошадей чудом спасли от огня. Хозяйство известно по всей Башкирии своей молочкой.
горит деревянная постройка
©МЧС по Башкирии

23 августа в Ишимбайском районе произошел сильный пожар в агроусадьбе «Сайран». Это хозяйство известно в районе как поставщик свежего молока, сметаны, масла и творога. Теперь производство, вероятно, будет остановлено, сообщает ТГ-канал MASH Batach.

Несмотря на быстрое распространение огня, сотрудники фермы успели спасти всех лошадей — целый табун вывели в безопасное место. Никто из людей и животных не пострадал.

Сейчас специалисты выясняют причину возгорания и оценивают ущерб. От этого будет зависеть, как скоро «Сайран» сможет возобновить работу и поставки продукции для жителей района.

Ишимбайский район пожар в Ишимбайском районе происшествия в Ишимбае
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.