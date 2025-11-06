В Ишимбайском районе Башкирии лишённый прав водитель стал причиной гибели пассажирки

В Ишимбайском районе Башкирии водитель Chevrolet, лишённый прав, не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и перевернулась. Его пассажирка скончалась в реанимации.

Смертью пассажирки закончилась поездка в Ишимбайском районе. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, ДТП произошло накануне вечером, 5 ноября. За рулём Chevrolet Cruze находился водитель, уже лишённый прав управления.

Около пяти часов вечера на 16-м километре трассы Ишимбай — Верхотор автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся.

©ГАИ по Башкирии

Девушку, находившуюся в салоне, экстренно госпитализировали после аварии. Ее поместили в реанимационное отделение, где она позже скончалась.

На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции. По факту смертельного ДТП сейчас проводится детальная проверка. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства и причины инцидента.

Напомним, ранее на автодороге Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск также произошла авария с участием водителя без прав. Тогда 23-летний парень за рулём Opel Astra погубил двух подростков 16 и 18 лет, ещё трое попали в больницу.