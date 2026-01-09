0
2 часа
Происшествия

В Иглинском районе Башкирии на М5 «Урал» в ДТП погибла водитель «Рено Дастер»

В Иглинском районе на трассе М-5 женщина за рулем Renault Duster выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Водитель погибла на месте.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Авария произошла 9 января вечером, в восьмом часу, на 1503-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал». 45-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Duster, следовала по маршруту из города Аша в направлении Уфы. О дорожно-транспортном происшествии сообщили в Госавтоинспекции республики.

RuTube
©ГАИ по Башкирии

По предварительной информации, водитель кроссовера выехала на полосу, предназначенную для встречного движения. Там произошло столкновение с большегрузным автомобилем Scania С4Х200. После удара Renault столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser 200.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

В результате аварии водитель Рено получила травмы, несовместимые с жизнью. Женщина скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

На данном участке работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и медицинские службы. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Это не первое серьезное ДТП на трассе М-5 за последнее время. Напомним, ранее, 3 января, на 1622-м километре этой же автодороги произошло столкновение автомобилей Renault Logan и Geely Monjaro. В той аварии погибли водитель и 13-летний пассажир.

