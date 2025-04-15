В Фёдоровке под Уфой пожар уничтожил кабины шести грузовиков

В тушении участвовали 11 пожарных и 4 единицы техники

Минувшей ночью в селе Фёдоровка под Уфой вспыхнули шесть грузовиков «Шакман», припаркованных вплотную на открытой автостоянке. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

На место ЧП оперативно прибыли 11 пожарных с четырьмя спецмашинами. Огнеборцам удалось потушить огонь, охвативший кабины большегрузов одну за другой.

Пострадавших в ночном инциденте нет. Сейчас на месте работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС, которые выясняют причины возгорания.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в Башкирии 86-летняя женщина погибла от возгорания на кухне в собственной квартире. Обнаружить тело удалось после того, как обеспокоенная дочь не смогла связаться с матерью и вызвала экстренные службы. Прибывшим на место сотрудникам МЧС пришлось взламывать входную дверь.