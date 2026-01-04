0
Происшествия

В двух СНТ под Уфой сгорели дачи: одна погибшая и трое пострадавших

В садовых товариществах Уфимского района сгорели два дома. Жертвой огня стала 65-летняя женщина, еще трое госпитализированы. Врачи борются за жизнь пациентки с тяжелыми ожогами.
©МЧС по Башкирии

Инциденты произошли в Уфимском районе на территории двух садовых товариществ — «Озерки» и «Ромашка». Огонь полностью уничтожил постройки: оба дачных дома сгорели. В результате происшествий зафиксированы летальный исход и случаи травмирования людей. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

©МЧС по Башкирии

В ходе осмотра места пожара спасатели обнаружили тело женщины. Погибшей было 65 лет (1961 год рождения). Она скончалась до прибытия медиков, не успев покинуть горящее помещение.

Медицинская помощь потребовалась троим пострадавшим, их доставили в больницу. Особую обеспокоенность у врачей вызывает состояние 43-летней пациентки. Женщина находится в реанимационном отделении, у нее диагностированы ожоги 70 процентов поверхности тела.

Еще одна смерть зарегистрирована в Уфе. Там при разборе конструкций сгоревшего дома сотрудники пожарной охраны нашли тело мужчины. Личность погибшего на данный момент не установлена, проводятся следственные мероприятия.

Ранее издание News-Bash сообщало об инциденте в деревне Шмидтово Уфимского района. Там в новогоднюю ночь пострадали два брата (1990 и 1993 годов рождения). Причиной стало нарушение правил при розжиге печи: использование легковоспламеняющихся жидкостей привело к мгновенной вспышке.

Согласно оперативной статистике, начало 2026 года отметилось ростом числа возгораний. Всего за первые дни января в регионе произошло 57 пожаров. Общее количество погибших в этих происшествиях достигло трех человек.

Специалисты отмечают, что основными причинами возгораний остаются нарушение правил использования электроприборов и неисправность печного отопления.

