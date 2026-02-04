0
Происшествия

В Дуванском районе Башкирии в ДТП с «Мерседесом» погиб подросток

Днём 4 февраля на 212-м километре автодороги Уфа — Бирск — Тастуба — Сатка водитель «ВАЗ-2107» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом». Несовершеннолетний пассажир отечественной машины скончался до приезда скорой.
Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии работают на месте смертельной аварии в Дуванском районе. За рулём «Жигулей» находился 21-летний водитель, который, по предварительным данным, не справился с управлением. Машину выбросило на полосу встречного движения, где она врезалась в иномарку.

Удар пришёлся на переднюю часть «семёрки» — самое уязвимое место старых «Жигулей» при лобовых столкновениях. Подросток, находившийся в салоне ВАЗа, получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте. Информация о пострадавших в Mercedes пока не уточняется.

Следственно-оперативная группа полиции устанавливает все обстоятельства трагедии. Следователи выясняют, что именно спровоцировало выезд на встречную полосу — превышение скорости, плохая видимость на трассе или техническая неисправность автомобиля. По факту ДТП начато разбирательство, которое должно установить степень вины водителя «ВАЗ-2107».

Дороги Дуванского района: печальная статистика

Трасса Уфа — Бирск — Тастуба — Сатка уже становилась местом резонансных аварий. В сентябре прошлого года на этой же дороге лоб в лоб столкнулись два автомобиля — погибли водитель и 74-летняя пассажирка. В июне 2025 года в Дуванском районе на трассе Кропачево — Месягутово — Ачит два человека погибли после лобового удара легковушки с автобусом.

