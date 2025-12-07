В Белорецком районе в ДТП с грузовиком MAN погиб водитель ВАЗ-2112

Госавтоинспекция Башкирии сообщила о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом в Белорецком районе. Авария произошла 7 декабря на 137-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк.

По предварительной информации, легковой автомобиль ВАЗ-2112 столкнулся с грузовиком MAN. В результате удара водитель легковой машины получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

В салоне ВАЗ-2112 находились еще шесть человек. Бригада скорой помощи доставила в больницу троих детей с травмами различной степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Супругу погибшего водителя и еще двоих детей медики осмотрели на месте аварии. Их состояние оценивается специалистами.

В настоящее время сотрудники ГИБДД и МЧС работают на месте для установления полной картины произошедшего. Специалисты выясняют точные причины и обстоятельства, которые привели к столкновению.

Участок трассы Уфа — Инзер — Белорецк считается опасным из-за погодных условий. Несколькими днями ранее, 2 декабря, движение здесь временно перекрывали из-за сильного тумана и ухудшения видимости.

По официальной статистике, за девять месяцев 2025 года в дорожных авариях на территории Башкирии погибли 308 человек. Республика входит в число регионов с высоким уровнем смертности в ДТП.