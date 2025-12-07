0
53 минуты
Происшествия

В Белорецком районе в ДТП с грузовиком MAN погиб водитель ВАЗ-2112

Госавтоинспекция Башкирии сообщила о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом в Белорецком районе. Авария произошла 7 декабря на 137-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

По предварительной информации, легковой автомобиль ВАЗ-2112 столкнулся с грузовиком MAN. В результате удара водитель легковой машины получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

В салоне ВАЗ-2112 находились еще шесть человек. Бригада скорой помощи доставила в больницу троих детей с травмами различной степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Супругу погибшего водителя и еще двоих детей медики осмотрели на месте аварии. Их состояние оценивается специалистами.

В настоящее время сотрудники ГИБДД и МЧС работают на месте для установления полной картины произошедшего. Специалисты выясняют точные причины и обстоятельства, которые привели к столкновению.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Участок трассы Уфа — Инзер — Белорецк считается опасным из-за погодных условий. Несколькими днями ранее, 2 декабря, движение здесь временно перекрывали из-за сильного тумана и ухудшения видимости.

По официальной статистике, за девять месяцев 2025 года в дорожных авариях на территории Башкирии погибли 308 человек. Республика входит в число регионов с высоким уровнем смертности в ДТП.

Похожие записи
1
03.12.2025
Криминал

В Башкирии вынесли приговор сотрудницам магазина за хищение из кассы 1,2 млн рублей

наручники на решетке
Две сотрудницы магазина в селе Серменево получили условные сроки за присвоение 1,2 млн рублей. Суд обязал женщин возместить остаток ущерба.
0
13.09.2025
Происшествия

Трое детей в Башкирии осиротели после страшного пожара в частном доме

дом после пожара
Жуткий пожар в селе Ломовка Белорецкого района унёс жизни семейной пары. Их трое детей — 6, 9 и 16 лет — успели выбраться наружу через окно.
0
12.07.2025
Новости

«Жить люблю, умирать неохота»: В Башкирии не стало последнего отшельника, прожившего в лесу более полувека

Киньягул Салимгареева
В Башкирии на 93-м году жизни скончался Киньягул Салимгареев. Легендарный отшельник, проживший в лесу более полувека, был последним жителем исчезнувшей деревни.
0
01.07.2025
Происшествия

Разбился насмерть: 34-летний мужчина сорвался со скалы в Башкирии

скала
Трагичный финал похода в Белорецком районе. 34-летний путешественник сорвался с 40-метровой высоты на Айгирских скалах. Шансов выжить не было
0
25.05.2025
Новости

Экс-глава района в Башкирии стал экскурсоводом в горах

андрей иванюта
Бывший руководитель администрации Белорецкого района Андрей Иванюта неожиданно сменил кресло чиновника на туристические тропы. Стало известно, что экс-глава района теперь водит туристов по природным маршрутам Башкирии.
0
11.05.2025
Происшествия

Туристы устроили медведю сеанс крикотерапии на башкирской горе

голова медведя
Группа туристов из Магнитогорска устроила незапланированное восхождение на скалы в Белорецком районе Башкирии. Причиной стал не спортивный азарт, а медведь, решивший разнообразить их экскурсию.
0
11.05.2025
Происшествия

В Башкирии пьяный мужчина утонул в реке Белой

достали труп из воды
Первая жертва сезона шашлыков и открытой воды — в реке Белой у деревни Сосновка сегодня обнаружили тело мужчины. Источник — МЧС России. Спасатели подтвердили Ньюс-Баш: погибший находился в
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.