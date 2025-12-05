В ДТП с двумя иномарками в Белебеевском районе Башкирии пострадали пять человек

На трассе Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы утром 5 декабря лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и Chery. Все пять пассажиров обеих машин получили травмы.

Госавтоинспекция Башкирии сообщила о серьёзной аварии в Белебеевском районе республики. Происшествие случилось утром 5 декабря на втором километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы.

По предварительным данным, около восьми часов утра на трассе произошло лобовое столкновение двух иномарок. Участниками аварии стали автомобили марок Daewoo Nexia и Chery.

В результате удара пострадали все находившиеся в машинах люди. Трое человек из Daewoo Nexia и двое из Chery нуждались в медицинской помощи. Врачи осматривали всех пострадавших на месте происшествия.

Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками ГАИ. Предположительно, один из водителей мог выехать на встречную полосу.

Это не первая авария на дорогах Белебеевского района за последние дни. На минувшей неделе в том же районе водитель потерял управление и съехал в кювет — тогда пострадали женщина и несовершеннолетний ребёнок.

Ситуация на дорогах Башкортостана остаётся напряжённой. По данным Госавтоинспекции, за девять месяцев 2025 года в регионе произошло более двух тысяч аварий с пострадавшими. В этих ДТП погибли 308 человек, ещё 2,4 тысячи получили травмы. По числу жертв дорожных происшествий республика занимает четвёртое место по России и первое в Приволжском федеральном округе.

С наступлением холодов аварийность традиционно возрастает. Прошлой зимой неудовлетворительное содержание дорог стало причиной 49 аварий, унёсших жизни 26 человек. Дорожные службы республики заготовили более 165 тысяч тонн противогололёдных материалов для предстоящего сезона.