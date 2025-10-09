В ДТП под Сибаем погибла семья

Жуткая авария в Сибае. Водитель "Шкоды" пошёл на рискованный обгон и столкнулся с попуткой. Машину отбросило прямо под встречный КамАЗ. Погибли сам водитель, его жена и 13-летняя дочь.

Утром 9 октября в Сибае в аварии погибла семья из трёх человек: 41-летний мужчина, его 40-летняя супруга и их 13-летняя дочь. ДТП произошло около восьми утра на Загородной улице.

ДТП в Сибае ©МЧС по Башкирии

По предварительной версии ГИБДД, водитель Skoda Yeti завершал обгон и задел попутную Skoda Kodiaq. От удара машину выбросило на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с КамАЗом.

Мужчина и женщина скончались на месте. Их дочь умерла в больнице, куда её доставили в тяжёлом состоянии. Чтобы извлечь тела из разбитого автомобиля, спасателям пришлось использовать специнструмент.

комментарий ГАИ по ДТП в Сибае ©ГАИ по Башкирии

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют точные причины произошедшего.