В ДТП под Сибаем погибла семья

Утром 9 октября в Сибае в аварии погибла семья из трёх человек: 41-летний мужчина, его 40-летняя супруга и их 13-летняя дочь. ДТП произошло около восьми утра на Загородной улице.
По предварительной версии ГИБДД, водитель Skoda Yeti завершал обгон и задел попутную Skoda Kodiaq. От удара машину выбросило на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с КамАЗом.
Мужчина и женщина скончались на месте. Их дочь умерла в больнице, куда её доставили в тяжёлом состоянии. Чтобы извлечь тела из разбитого автомобиля, спасателям пришлось использовать специнструмент.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют точные причины произошедшего.