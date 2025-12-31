В ДТП под башкирским Благовещенском погиб пенсионер, еще один человек ранен

На трассе Уфа — Янаул столкнулись три автомобиля. В аварии погиб 81-летний пассажир одной из машин, второй пострадавший госпитализирован.

ДТП случилось сегодня, 31 декабря, во втором часу дня на 52-м километре автодороги Уфа — Янаул. По предварительным данным Госавтоинспекции, участниками аварии стали три автомобиля: Renault Logan, Lada Granta и ВАЗ-2115.

В результате столкновения 81-летний пассажир «Рено» скончался на месте до прибытия врачей скорой помощи. Водителя ВАЗ-2115 увезли в больницу с травмами разной степени тяжести.

На месте работают инспекторы ГИБДД. Они выясняют причины столкновения и восстанавливают картину происшествия. Движение на участке может быть затруднено из-за следственных действий.