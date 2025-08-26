В Дагестане госпитализировали 17 детей-пловцов из Башкирии

СК возбудил уголовное дело

Девятнадцать человек из башкирской спортивной делегации попали в больницу с пищевым отравлением в Дагестане. Среди них — 17 детей и двое взрослых. Сейчас они находятся в инфекционном отделении центральной больницы Дербента. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, пишет РБК-Уфа.

Команда пловцов из Башкирии, всего 39 человек, приехала в Дагестан и остановилась на турбазе «Рубас-1».

23 августа туроператор «Папаха КЕМП» организовал для них экскурсию к Карадахской теснине. На обратном пути группа пообедала в Гунибском районе, а вечером поужинала уже на своей турбазе.

На следующий день, 24 августа, у большинства детей и взрослых появились симптомы отравления: тошнота, рвота и высокая температура. Взрослые пытались лечить детей самостоятельно, давая им раствор марганцовки, но это не помогло.

К полудню 25 августа состояние пострадавших ухудшилось, и они вызвали скорую помощь.

Роспотребнадзор Дагестана начал проверку, чтобы выяснить причину отравления. Специалисты изучают санитарные условия и качество еды на турбазе «Рубас-1». Следственный комитет России по Дагестану возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.