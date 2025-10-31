0
8 минут
Происшествия

В Буздякском районе Башкирии пикап врезался в Scania — водитель погиб на месте

Вечером 31 октября на 1376-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Буздякском районе Башкирии произошла смертельная авария.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

40-летний водитель пикапа JMC Vigus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania. Об этом сообщает республиканская ГАИ.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

От полученных травм водитель пикапа погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи. Его 39-летняя пассажирка была госпитализирована. Водитель грузовика остался невредим.

На М-5 в районе Буздяка регулярно случаются аварии со смертельным исходом. В сентябре здесь погибли три человека, включая ребенка. Трасса считается одной из самых опасных в республике — высокие скорости и плохая видимость создают идеальные условия для столкновений.

Похожие записи
0
29.06.2025
Происшествия

В Башкирии осквернили гламурный монумент вождю

бюст сталину
В башкирском селе Амирово неизвестные облили краской бюст Сталину. Последствия ночной атаки ликвидировали оперативно — памятник уже отмыли до первоначального розового оттенка.
0
15.06.2025
Экономика

Буздякский соус оказался не башкирским: стало известно, откуда берутся для него помидоры

Радий Хабиров
Администрация Буздякского района раскрыла тайну происхождения томатов для легендарной пасты. Как выяснилось, исполнительный директор АО «Пищепром» Гузель Козлова честно призналась: помидоры привозят из
0
15.06.2025
Экономика

В Башкирии производитель кетчупа «Буздякский» удваивает мощности

буздякский
Администрация главы Башкирии сообщила о планах компании «Пищепром» построить производственный комплекс стоимостью два миллиарда рублей. Радий Хабиров лично инспектировал предприятие 14 июня и одобрил амбициозную затею.
0
08.05.2025
Происшествия

На трассе в Башкирии разбилась семья с ребёнком

автомобиль после аварии
Жуткая авария с тремя машинами и маленьким ребёнком произошла на федеральной трассе М-5 «Урал», сообщает ГИБДД Башкортостана. Сегодня днём на 1358-м километре трассы в Буздякском районе столкнулись грузовик МАН, ГАЗ и «десятка».
0
07.05.2025
Дороги и транспорт

Прокуратура заставила чиновников запустить автобус в башкирской глубинке

дорожный знак автобусная остановка
Жители Буздякского района Башкирии годами передвигались между сёлами автостопом или на такси — власти не торопились организовать транспорт. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.