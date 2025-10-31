В Буздякском районе Башкирии пикап врезался в Scania — водитель погиб на месте

Вечером 31 октября на 1376-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Буздякском районе Башкирии произошла смертельная авария.

40-летний водитель пикапа JMC Vigus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania. Об этом сообщает республиканская ГАИ.

От полученных травм водитель пикапа погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи. Его 39-летняя пассажирка была госпитализирована. Водитель грузовика остался невредим.

На М-5 в районе Буздяка регулярно случаются аварии со смертельным исходом. В сентябре здесь погибли три человека, включая ребенка. Трасса считается одной из самых опасных в республике — высокие скорости и плохая видимость создают идеальные условия для столкновений.