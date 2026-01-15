В Бшкирии двое мужчин застрелили чужую лошадь на выпасе

Полиция Абзелиловского района возбудила уголовное дело в отношении двоих жителей, подозреваемых в хищении скота. Мужчины застрелили чужую лошадь в лесу, разделали ее и вывезли тушу домой.

В Абзелиловском районе Башкирии возбудили уголовное дело о краже скота. Подозревают двух жителей деревни Тирмен — 52‑летнего и 43‑летнего мужчин, которые, по версии следствия, застрелили и разделали лошадь местного жителя.

59‑летний владелец скота из деревни Рыскужино обратился в полицию после того, как обнаружил в лесу останки своей лошади. Животное находилось на свободном выпасе, его убили выстрелом и разделали на месте.

Полиция установила личности подозреваемых. По предварительным данным, мужчины выехали в лес на квадроцикле на охоту. Не найдя дичь, они заметили табун лошадей и застрелили одну из них. Затем вернулись в деревню за санями, чтобы вывезти мясо.

Оба подозреваемых задержаны и доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжается.

Аналогичный случай был зафиксирован в сентябре 2025 года в Учалинском районе. Тогда житель села Поляковка также застрели чужую лошадь во время охоты и попытался разделать тушу на следующий день, но был задержан на месте преступления.​

Проблемы с незаконной охотой в регионе касаются не только домашнего скота. В декабре 2025 года в природном заказнике «Бирский» был выявлен факт браконьерства: неизвестные застрели лося, оставив тушу в лесу. Ущерб охотничьим ресурсам составил 400 тысяч рублей.