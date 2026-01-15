0
6 часов
Происшествия

В Бшкирии двое мужчин застрелили чужую лошадь на выпасе

Полиция Абзелиловского района возбудила уголовное дело в отношении двоих жителей, подозреваемых в хищении скота. Мужчины застрелили чужую лошадь в лесу, разделали ее и вывезли тушу домой.
голова лошади
©МВД по РБ / телеграм

В Абзелиловском районе Башкирии возбудили уголовное дело о краже скота. Подозревают двух жителей деревни Тирмен — 52‑летнего и 43‑летнего мужчин, которые, по версии следствия, застрелили и разделали лошадь местного жителя.

59‑летний владелец скота из деревни Рыскужино обратился в полицию после того, как обнаружил в лесу останки своей лошади. Животное находилось на свободном выпасе, его убили выстрелом и разделали на месте.

Полиция установила личности подозреваемых. По предварительным данным, мужчины выехали в лес на квадроцикле на охоту. Не найдя дичь, они заметили табун лошадей и застрелили одну из них. Затем вернулись в деревню за санями, чтобы вывезти мясо.

Оба подозреваемых задержаны и доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжается.

Аналогичный случай был зафиксирован в сентябре 2025 года в Учалинском районе. Тогда житель села Поляковка также застрели чужую лошадь во время охоты и попытался разделать тушу на следующий день, но был задержан на месте преступления.​

Проблемы с незаконной охотой в регионе касаются не только домашнего скота. В декабре 2025 года в природном заказнике «Бирский» был выявлен факт браконьерства: неизвестные застрели лося, оставив тушу в лесу. Ущерб охотничьим ресурсам составил 400 тысяч рублей.

Похожие записи
0
08.01.2026
Происшествия

В Абзелиловском районе Башкирии три трактора ушли под лед при расчистке озера

трактора провалились
В Абзелиловском районе 5 января под лед ушли три трактора. Техника расчищала озеро для гонок. Пострадавших нет, машины достать пока не удалось.
0
16.12.2025
Криминал

В Башкирии осудят супругов за кражу денег у участника СВО

кошелек с пятитысячными купюрами
Прокуратура Давлекановского района утвердила обвинительное заключение по делу семейной пары. Мужа и жену обвиняют в краже денег с банковского счета военнослужащего.
0
13.12.2025
Происшествия

Водитель Skoda погиб в лобовом столкновении с фурой в Абзелиловском районе Башкирии

авто после дтп
В Абзелиловском районе Башкирии утром 13 декабря произошла смертельная авария на 10-м километре автодороги Магнитогорск-Аэропорт. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
0
24.10.2025
Здоровье

Хабиров ввел жесткий карантин в селе Башкирии

надпись карантин
В Хамитово Абзелиловского района из-за бешенства ввели строгий карантин: ограничения действуют минимум два месяца, попасть в очаги могут только местные и специалисты.
-1
30.09.2025
Криминал

Боец СВО из Башкирии доверил другу телефон и лишился крупной суммы денег

пятитысячные рублевые купюры
В Башкирии 35-летний житель Нефтекамска пойдет под суд. Он несколько месяцев переводил деньги со счета бойца СВО, который просто попросил его вернуть забытый в такси телефон.
0
31.08.2025
Происшествия

В Башкирии нашли тело пропавшего 9 дней назад дайвера из Магнитогорска

озеро Чебаркуль
В Абзелиловском районе Башкирии закончилась девятидневная операция по поиску 45-летнего дайвера из Магнитогорска. Мужчина утонул в озере Чебаркуль.
0
27.08.2025
Дороги и транспорт

Из Башкирии в Магнитогорск запустили автобусное сообщение

место в маршрутке
С 1 августа из Аскарово в Магнитогорск начнут ежечасно ходить автобусы. Маршрут свяжет десятки посёлков и аэропорт. Поездка займёт час и обойдётся в 150 рублей.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.