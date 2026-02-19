0
5 часов
Происшествия

В Благовещенском районе Башкирии при пожаре в металлическом вагончике погиб мужчина

В деревне Танайка Благовещенского района произошло возгорание металлического вагона. В ходе тушения обнаружено тело мужчины 1971 года рождения.
вагончик после пожара
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Утром 19 февраля 2026 года в деревне Танайка Благовещенского района пожарные обнаружили тело местного жителя в сгоревшем бытовом вагончике. По предварительным данным, мужчина не смог выбраться из помещения из-за задымления.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы утром. Пожар был замечен в металлическом вагончике размером 3 на 2 метра. На место выехали пожарные расчеты и инструкторы по профилактике.

В ходе тушения и разбора конструкций спасатели нашли погибшего. Им оказался мужчина 1971 года рождения. На месте работают дознаватели МЧС, которые устанавливают причину возгорания. Информацию подтвердила пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Это второй пожар с гибелью человека в районе за февраль. Ранее в городе Благовещенске на улице Максима Горького загорелся дощатый сарай.

При тушении пожарные нашли тело мужчины 1987 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Рекомендации МЧС по предотвращению пожаров

Для снижения риска возгорания в бытовках и хозяйственных постройках специалисты рекомендуют соблюдать три правила.

Во-первых, необходимо проверьте проводку — в старых вагончиках изоляция часто пересыхает и может не выдержать нагрузки от обогревателей.

Во-вторых, рекомендуется использовать только заводские обогреватели. Самодельные приборы и устройства с открытыми спиралями — одна из наиболее частых причин возгораний в маленьких помещениях.

В-третьих, не следует курить в помещении, особенно лежа. В тесном вагончике вещи могут загореться быстро, а путь к выходу может быть отрезан огнем в считаные секунды. Также рекомендуется установить пожарный извещатель — он подаст звуковой сигнал при появлении дыма.

