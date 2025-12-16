0
58 минут
Происшествия

В Благоварском районе Башкирии квадроциклист провалился под лёд реки Табулдак

27-летний мужчина на квадроцикле едва не утонул в деревне Восточное Благоварского района. Лёд не выдержал веса техники, но водитель успел спрыгнуть и выбраться.
полынья в реке
©МЧС по Башкирии

27-летний житель деревни Восточное Благоварского района Башкирии провалился под неокрепший лед реки Табулдак на квадроцикле. Инцидент произошел сегодня. Об этом сообщили в МЧС республики.

Мужчина катался по водоему. Лед не выдержал веса техники и квадроцикл ушел под воду на глубину около двух метров.

Водитель сумел спрыгнуть на более крепкий участок. Он избежал трагедии. Мужчина самостоятельно добрался до ближайшего магазина. Местные жители помогли ему согреться.

Днем ранее аналогичное происшествие, связанное с выходом на тонкий лед, произошло в Бирском районе республики. На озере Узеть возле хутора Луч под воду ушло стадо из 300 овец. Животные погибли при попытке перегона по неокрепшему ледяному покрову, который не выдержал массового скопления скота.​

Сотрудники экстренных служб отмечают, что безопасная толщина льда для нахождения одного человека должна составлять не менее 10 сантиметров. В настоящее время на многих водоемах региона ледовое покрытие остается неоднородным и недостаточно прочным для передвижения людей и техники.​

Похожие записи
-1
13.12.2025
Происшествия

Пассажирка Toyota Rav4 погибла в ДТП на трассе М-5 в Башкирии

авто после дтп
Смертельная авария произошла утром 13 декабря на федеральной трассе М-5 «Урал» в Благоварском районе Башкирии, сообщает ГИБДД республики. На 1390-м километре дороги около 10:15 столкнулись автомобили Toyota Rav4 и Exceed.
0
25.11.2025
Криминал

Бастрыкин в третий раз запросил доклад о состоянии дороги в Башкирии

Александр Бастрыкин
Председатель СК России запросил третий доклад по делу о халатности из-за отсутствия дороги в Домбровке. Жители жалуются на непроходимость улицы.
0
25.07.2025
Экономика

Птицефабрика «Башкирская» построит комбикормовый завод за 2,6 млрд рублей

две курицы
Птицефабрика «Башкирская» вливает 2,6 млрд в новый комбикормовый завод в Благоварском районе. План: +100 млн яиц в год и 65 новых рабочих мест
0
16.12.2025
Происшествия

Под Нефтекамском перевернулся вахтовый автобус. Двое пострадавших

автобус после дтп
16 декабря в Краснокамском районе Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Автобус с вахтовиками съехал в кювет и опрокинулся.
0
16.12.2025
Криминал

Суд в Уфе обязал магазин Premium Store выплатить обманутым покупателям 8,2 млн рублей

айфон в руках
Суд обязал владелицу Premium Store выплатить 8,2 млн рублей 27 клиентам. Покупатели оплатили смартфоны, но так и не увидели ни гаджетов, ни денег.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.