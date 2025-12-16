В Благоварском районе Башкирии квадроциклист провалился под лёд реки Табулдак

27-летний мужчина на квадроцикле едва не утонул в деревне Восточное Благоварского района. Лёд не выдержал веса техники, но водитель успел спрыгнуть и выбраться.

27-летний житель деревни Восточное Благоварского района Башкирии провалился под неокрепший лед реки Табулдак на квадроцикле. Инцидент произошел сегодня. Об этом сообщили в МЧС республики.

Мужчина катался по водоему. Лед не выдержал веса техники и квадроцикл ушел под воду на глубину около двух метров.

Водитель сумел спрыгнуть на более крепкий участок. Он избежал трагедии. Мужчина самостоятельно добрался до ближайшего магазина. Местные жители помогли ему согреться.

Днем ранее аналогичное происшествие, связанное с выходом на тонкий лед, произошло в Бирском районе республики. На озере Узеть возле хутора Луч под воду ушло стадо из 300 овец. Животные погибли при попытке перегона по неокрепшему ледяному покрову, который не выдержал массового скопления скота.​

Сотрудники экстренных служб отмечают, что безопасная толщина льда для нахождения одного человека должна составлять не менее 10 сантиметров. В настоящее время на многих водоемах региона ледовое покрытие остается неоднородным и недостаточно прочным для передвижения людей и техники.​