В Бирском районе Башкирии под лед провалились 300 овец

Пользователи соцсетей сообщили о гибели крупного стада овец в Бирском районе Башкортостана.
лед на поверхности водоема
©ВКонтакте

Инцидент произошел 15 декабря на озере Узеть, рядом с хутором Луч. Пастух решил перегнать стадо из 300 голов по льду. Покрытие не выдержало веса животных, лед проломился, и овцы утонули.

RuTube
©ВКонтакте

Местные жители опасаются, что разлагающиеся в воде туши отравят водоем и почву. Ситуацию называют экологически опасной. По словам очевидцев, владелец стада знает о случившемся, но не предпринимает действий, чтобы достать животных из воды. Жители утверждают, что это не первый случай халатности: ранее мертвых овец этого фермера находили в полях летом.

В комментариях мнения разделились. Часть пользователей считает действия пастуха ошибкой и сочувствует финансовым потерям фермы. Другие указывают на неизбежные экологические последствия весной, когда лед растает и начнется активное разложение.

Это не единственная массовая гибель скота в республике за последнее время. Летом 2025 года в Абзелиловском районе фермеры также понесли убытки: тогда молния убила на пастбище около 20 овец.

Еще одна угроза для домашних животных зафиксирована в Бурзянском районе. В декабре в деревне Магадеево волки напали на сторожевую собаку и загрызли её. Жители опасаются за сохранность лошадей и другого скота, так как хищники подходят близко к населенным пунктам.

