В Баймакском районе Башкирии 71-летний мужчина заживо сгорел в своем доме

24 января в селе Старый Сибай Баймакского района сгорел жилой дом. Пожарные разобрали завалы и обнаружили фрагменты тела владельца участка. Причины возгорания выясняет дознаватель МЧС.
пожар в доме
©МЧС по Башкирии

По данным пресс-службы МЧС Башкирии, огонь охватил бревенчатый дом на улице Гагарина. Пожарные ликвидировали открытое горение, но спасти строение не удалось.

При разборе сгоревших конструкций спасатели нашли фрагменты человеческого тела. Личность погибшего уже установили — это хозяин дома, мужчина 1954 года рождения. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС, они выясняют точную причину трагедии.

Содержание
  1. Ситуация в Башкирии
  2. Предыдущие случаи в районе
  3. Как обезопасить дом зимой

Ситуация в Башкирии

Статистика пожаров в регионе с начала 2026 года показывает высокие цифры смертности. За неполный январь в республике произошло уже 275 возгораний.

Огонь унес жизни 11 человек, еще восемь жителей получили травмы различной степени тяжести. Основной рост числа пожаров спасатели связывают с отопительным сезоном и морозами.

Предыдущие случаи в районе

Это не первый смертельный случай в Баймакском районе за месяц. 8 января пожар произошел в деревне Нижнеидрисово. Там в бревенчатом доме погибли двое — 46-летний мужчина и 40-летняя женщина. Площадь пожара составила всего два квадратных метра, но люди погибли от отравления продуктами горения.

В самом Старом Сибае крупные инциденты фиксировали в прошлом году. В апреле 2025 года 76-летняя пенсионерка получила тяжелые ожоги во время готовки: пламя с газовой конфорки перекинулось на ее одежду. А в сентябре 2024 года местный житель намеренно поджег дом своей сестры на улице Айтасал из-за личной ссоры.

Как обезопасить дом зимой

Зимой нагрузка на электросети и печное отопление максимальная. Чтобы избежать пожара, МЧС рекомендует следить за состоянием проводки и не включать несколько мощных обогревателей в одну розетку. Если в доме печь, проверьте ее на наличие трещин в кладке и прочистите дымоход. Не доверяйте присмотр за топящимися печами детям.

