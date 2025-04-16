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В башкирском Стерлитамаке задержали четверых местных жителей похитивших студента из Египта

Преступники требовали выкуп в 500 тысяч рублей
задержание преступников
При задержании у преступников изъяли нож и пневматический пистолет | ©МВД Башкирии

Четверых жителей Стерлитамака задержали за похищение студента-иностранца из Египта, сообщают МВД и Следственный комитет Республики Башкортостан в среду, 16 апреля. О преступлении стало известно после заявления 23-летней супруги пострадавшего.

Молодая женщина стала невольным свидетелем драматичной сцены — группа вооруженных людей окружила ее мужа, угрожая ножом и пистолетом, затолкала в автомобиль и скрылась в неизвестном направлении. Позже похитители связались с родственниками и потребовали выкуп в размере 500 тысяч рублей.

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Оперативники быстро вычислили местонахождение злоумышленников — они прятались в квартире на улице Маяковского. При задержании у них изъяли нож и пневматический пистолет, который издалека легко спутать с боевым оружием.

Позже выяснилось, что египтянин одолжил автомобиль одному из похитителей «для работы». Заемщик повредил машину, но обещал все исправить. Ремонт оказался некачественным, и позже, когда иностранец занял у него деньги, вернул не всю сумму, ссылаясь на историю с автомобилем.

Интересно, что реальный долг был значительно меньше полумиллиона, но похититель решил «поставить на счетчик» иностранца за отказ выплачивать деньги, многократно увеличив сумму.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.

— Так чего долги не отдавал, это ж чистой воды провокация, — отреагировала на новость в соцсетях Елена П.

— Что творится? Дурдом, — пишет Разиля И.

— Что за новости каждый день. То буллинг, то взятки, то аварии… У нас разве ничего хорошего не происходит? — возмущается Виктория Б.

— Отдаешь руками, забираешь ногами, — отшучивается Валерий К.

— Ребят передали в территориальное СК, значит будут судить по хулиганке и отпустят, — считает Gennady.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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