В башкирском Стерлитамаке задержали четверых местных жителей похитивших студента из Египта

Преступники требовали выкуп в 500 тысяч рублей

Четверых жителей Стерлитамака задержали за похищение студента-иностранца из Египта, сообщают МВД и Следственный комитет Республики Башкортостан в среду, 16 апреля. О преступлении стало известно после заявления 23-летней супруги пострадавшего.

Молодая женщина стала невольным свидетелем драматичной сцены — группа вооруженных людей окружила ее мужа, угрожая ножом и пистолетом, затолкала в автомобиль и скрылась в неизвестном направлении. Позже похитители связались с родственниками и потребовали выкуп в размере 500 тысяч рублей.

Оперативники быстро вычислили местонахождение злоумышленников — они прятались в квартире на улице Маяковского. При задержании у них изъяли нож и пневматический пистолет, который издалека легко спутать с боевым оружием.

Позже выяснилось, что египтянин одолжил автомобиль одному из похитителей «для работы». Заемщик повредил машину, но обещал все исправить. Ремонт оказался некачественным, и позже, когда иностранец занял у него деньги, вернул не всю сумму, ссылаясь на историю с автомобилем.

Интересно, что реальный долг был значительно меньше полумиллиона, но похититель решил «поставить на счетчик» иностранца за отказ выплачивать деньги, многократно увеличив сумму.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.

— Так чего долги не отдавал, это ж чистой воды провокация, — отреагировала на новость в соцсетях Елена П.

— Что творится? Дурдом, — пишет Разиля И.

— Что за новости каждый день. То буллинг, то взятки, то аварии… У нас разве ничего хорошего не происходит? — возмущается Виктория Б.

— Отдаешь руками, забираешь ногами, — отшучивается Валерий К.