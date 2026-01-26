В башкирском Стерлитамаке водитель Zeekr столкнулся с Nissan и скрылся с места ДТП

В Стерлитамаке водитель Zeekr допустил столкновение с Nissan, который от удара врезался в здание. Нарушитель покинул место ДТП, но был установлен ГАИ.

Сотрудники ГИБДД нашли 46-летнего жителя Стерлитамака, который устроил аварию на улице Мира и уехал до приезда полиции. Получивший повреждения от его маневра автомобиль вылетел с дороги и протаранил здание.

По информации Госавтоинспекции, инцидент случился днем. На дороге столкнулись электромобиль Zeekr и Nissan. ОТ Удара японский автомобиль потерял управление, перелетел через тротуар и врезался в стену местной автошколы.

Водитель электрокара не стал помогать второму участнику и дожидаться оформления ДТП. Он покинул место происшествия. Инспекторы ГИБДД оперативно вычислили нарушителя и задержали его. Им оказался 46-летний местный житель.

Сейчас полиция проводит административное расследование. За оставление места аварии закон предусматривает два вида наказания: лишение водительских прав на срок от года до полутора лет или административный арест на 15 суток. Решение о мере ответственности примет суд.

Другие случаи на этой неделе

В Кумертау 23-летний водитель ВАЗ-2110 сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе и уехал. Полицейские нашли его в соседнем дворе по оторванному бамперу. Выяснилось, что парень был пьян. Суд уже отправил его под арест на 14 суток.

В Благовещенском районе скрыться пытался 16-летний подросток на ВАЗ-2107. Он не остановился по требованию ДПС, а когда машину заблокировали — побежал. Инспекторы догнали нарушителя, теперь отвечать за езду без прав придется ему и его родителям.

Справка

Оставление места ДТП автоматически делает водителя нарушителем, даже если в самой аварии он не виноват. Это переводит ситуацию из плоскости гражданско-правовых отношений (страховка) в административную плоскость с гарантированным лишением прав или арестом. Если есть пострадавшие, побег может стать отягчающим обстоятельством в рамках уголовного дела. Единственно верное решение — остановиться, включить аварийку, выставить знак и вызвать ГИБДД.