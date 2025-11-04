0
Происшествия

В башкирском Стерлитамаке отразили атаку беспилотников на завод

Два беспилотника попытались атаковать нефтехимический завод в Стерлитамаке. Оба сбиты, обломки упали в промзоне. Жертв нет, но здание цеха водоочистки частично повреждено.
Промышленный комплекс Стерлитамака пережил этой ночью атаку двух беспилотников. По официальным данным главы Башкирии Радия Хабирова, оба аппарата были успешно нейтрализованы. Дроны не достигли своих целей благодаря слаженной работе сил Минобороны и службы безопасности предприятия.

Обломки сбитых БПЛА рухнули на территории промзоны, повредив здание цеха водоочистки на нефтехимическом заводе «СНХЗ». В момент происшествия в цехе находились пятеро сотрудников. Никто из них не пострадал. Все экстренные службы оперативно прибыли на место для устранения последствий.

Несмотря на инцидент, предприятие быстро вернулось к работе в штатном режиме. Погибших и раненых в результате атаки нет. Инцидент вызвал временные ограничения в работе уфимского аэропорта, где приостанавливали приём и отправку рейсов для обеспечения безопасности.

По данным Минобороны, всего за ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 85 беспилотников. Кроме Башкирии, удары отражали в Воронежской, Курской и Волгоградской областях.

Для сравнения, весной этого года российские регионы столкнулись с ещё более массированной атакой. В марте 2025-го было сбито более 340 дронов, значительная часть которых направлялась в сторону столичного региона, что привело к пострадавшим и разрушениям.

