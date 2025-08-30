В башкирском селе пристрелили чупакабру

Жители села Кудеевское Иглинского района устали от мистики. Неизвестное животное проникло во двор и начала душить кур, но получила решительный отпор от хозяина и его соседа.

Все началось с того, что на подворье одного из сельчан забрел странный зверь. Незваный гость не стал церемониться и тут же устроил переполох в курятнике, расправившись с несколькими птицами, сообщает Телеграм-канал «Честный репортаж».

Владелец хозяйства, обнаружив последствия налета, позвал на помощь соседа, и вместе они приняли единственно верное, по их мнению, решение. Долго выслеживать хищника не пришлось — мужчины его обезвредили.

Автор видео, которое быстро разлетелось по сети, абсолютно уверен в своих выводах. По его словам, им в руки попала та самая легендарная чупакабра, мифами о которой пугают не одно поколение сельских жителей.

Теперь останки невиданного зверя изучают по видео и фото, а местные гадают, кто это был на самом деле. Одни верят в мистику, другие ищут более рациональное объяснение. Пока что вопросов больше, чем ответов.

К слову, тема столкновений с животными для республики в этом году актуальна. По данным Минэкологии Башкирии на июнь 2025 года, в регионе наблюдается рост численности диких зверей. Из-за того, что квоты на отстрел осваиваются слабо, медведи и волки всё чаще выходят к человеческому жилью в поисках еды.

При этом официальная статистика подтверждает рост напряженности. Только за первые два месяца 2025 года в Башкирии на 23% увеличилось число обращений к медикам после нападений собак — за помощью пришли 916 человек. Так что встреча с агрессивным животным, мистическим или нет, перестает быть чем-то из ряда вон выходящим.