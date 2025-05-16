В башкирском Салавате загорелся завод пластмасс

Сегодня утром жители Салавата услышали мощный хлопок со стороны промзоны — по данным Уфа1, на заводе «Свеча» полыхает производство пластмассы.

Взрыв прогремел в 10:10 по местному времени. Ударной волной снесло крышу — обрушение на площади 30 на 30 метров. Сейчас огонь охватил уже 50 квадратных метров, горит парафин.

По данным источника, в результате происшествия четверо рабочих отправились в больницу с ожогами и травмами разной степени тяжести. Ещё один человек может находиться под завалами — спасатели пытаются до него добраться.

На месте работают все экстренные службы. Причины взрыва устанавливаются.