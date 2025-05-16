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В башкирском Салавате загорелся завод пластмасс

©Shot / Telegram

Сегодня утром жители Салавата услышали мощный хлопок со стороны промзоны — по данным Уфа1, на заводе «Свеча» полыхает производство пластмассы.

Взрыв прогремел в 10:10 по местному времени. Ударной волной снесло крышу — обрушение на площади 30 на 30 метров. Сейчас огонь охватил уже 50 квадратных метров, горит парафин.

пожар на заводе
©Телеграм
RuTube

По данным источника, в результате происшествия четверо рабочих отправились в больницу с ожогами и травмами разной степени тяжести. Ещё один человек может находиться под завалами — спасатели пытаются до него добраться.

На месте работают все экстренные службы. Причины взрыва устанавливаются.

происшествия в Салавате Салават
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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