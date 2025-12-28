В башкирском Салавате рейсовый автобус съехал в кювет и врезался в дерево: пострадали трое

В Салавате автобус с десятью пассажирами вылетел с дороги и ударился о дерево. В больницу увезли троих человек, среди них — девятилетняя девочка.

Авария произошла 28 декабря около 15:00 на улице Первомайской. По предварительной версии ГИБДД, 64-летний водитель автобуса «ПАЗ Вектор Некст» потерял управление. Транспорт сошел с трассы в кювет, где он столкнулся с деревом.

Автобус ехал по маршруту «Салават — Ишимбай». В салоне находились десять человек. Травмы получили водитель, одна пассажирка и школьница. Врачам предстоит оценить тяжесть их состояния.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают экстренные службы, действия полиции координирует и.о. прокурора города Александр Стрельников.

Это третье ДТП с автобусами в Башкирии за две недели. 21 декабря в Туймазинском районе столкнулись «Лада Гранта» и пассажирский «ПАЗ». Тогда в салоне находились 18 человек, никто не пострадал.

16 декабря в Краснокамском районе водитель вахтового автобуса также съехал в кювет и опрокинул машину. Двух пассажиров пришлось госпитализировать.

Самой крупной аварией года остается июльское ДТП в Кигинском районе. Тогда перевернулся туристический автобус из Удмуртии. В той аварии пострадали 26 человек.