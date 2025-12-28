0
Происшествия

В башкирском Салавате рейсовый автобус съехал в кювет и врезался в дерево: пострадали трое

В Салавате автобус с десятью пассажирами вылетел с дороги и ударился о дерево. В больницу увезли троих человек, среди них — девятилетняя девочка.
Авария произошла 28 декабря около 15:00 на улице Первомайской. По предварительной версии ГИБДД, 64-летний водитель автобуса «ПАЗ Вектор Некст» потерял управление. Транспорт сошел с трассы в кювет, где он столкнулся с деревом.

Автобус ехал по маршруту «Салават — Ишимбай». В салоне находились десять человек. Травмы получили водитель, одна пассажирка и школьница. Врачам предстоит оценить тяжесть их состояния.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают экстренные службы, действия полиции координирует и.о. прокурора города Александр Стрельников.

Это третье ДТП с автобусами в Башкирии за две недели. 21 декабря в Туймазинском районе столкнулись «Лада Гранта» и пассажирский «ПАЗ». Тогда в салоне находились 18 человек, никто не пострадал.

16 декабря в Краснокамском районе водитель вахтового автобуса также съехал в кювет и опрокинул машину. Двух пассажиров пришлось госпитализировать.

Самой крупной аварией года остается июльское ДТП в Кигинском районе. Тогда перевернулся туристический автобус из Удмуртии. В той аварии пострадали 26 человек.

Похожие записи
0
24.12.2025
Здоровье

В Башкирии главврач онкодиспансера объяснил дефицит кадров в Салавате недоброжелательностью жителей

врачи на операции
Врачи-онкологи в Салавате отказываются работать в городской системе здравоохранения, ссылаясь на недоброжелательное отношение местных жителей. Чтобы не оставить город с самой высокой заболеваемостью раком
0
12.12.2025
Криминал

Посетитель клуба в Башкирии столкнул девушку с лестницы во время ссоры: возбуждено уголовное дело

травмированная девушка
В Салавате в клубе «Шаровая молния» произошел инцидент, в результате которого посетительница получила травмы после падения с лестницы. Следователи возбудили уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.
0
20.11.2025
Экономика

Сделка года в Башкирии: «Росхим» приобретает завод в Салавате за сотни миллиардов

рабочая одежда с надписью Газпром нефтехим Салават
Крупнейший нефтехимический актив Башкирии меняет собственника. Сделку на 270 млрд рублей планируют закрыть до конца года, чтобы покрыть убытки продавца.
0
09.11.2025
Новости

В одном из городов Башкирии появится новый крупный центр развлечений

бассейн
В Салавате планируют построить современный многофункциональный центр, который объединит досуг, развлечения и деловые мероприятия. Двухэтажное здание планируется возвести до конца 2028 года.
0
01.11.2025
Новости

Формальдегид зашкаливает: В трех городах Башкирии выявили серьезное загрязнение воздуха химическими веществами

дым из труб
В воздухе Салавата, Стерлитамака и Уфы нашли превышение норм по опасным химикатам. Всего за сентябрь зафиксировали 73 случая, а власти признаются, что найти источник выбросов почти нереально.
0
29.10.2025
Происшествия

Прямо в пах укусила: в Башкирии экзотическая змея атаковала своего хозяина

сумка скорой помощи
В Салавате экзотическая змея атаковала хозяина: каспийский полоз оставил мужчине гематому в области паха. Питомец — не ядовитый, но лечиться придётся долго.
0
25.10.2025
Новости

Дед Мороз за полмиллиона: жители Башкирии возмутились ценой новогодних фигур

фигуры деда мороза и снегурочка
Администрация Салавата закупает световые фигуры за 660 тысяч рублей. Горожане в шоке: они считают, что деньги можно было направить на что-то более полезное.
0
22.10.2025
Криминал

«Без конкурса передал сети на 50 лет»: экс-главу Салавата Игоря Миронова отправили за решетку

игорь миронов
Стерлитамакский суд приговорил экс-мэра Салавата Игоря Миронова к трём годам колонии за незаконную передачу городских электросетей.
