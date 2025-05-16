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В башкирском Салавате после взрыва на заводе город будут мониторить с дронов

©Администрация Салавата

В башкирском Салавате после ЧП на заводе по переработке парафина весь день будут летать беспилотники — об этом только что сообщила администрация города.

Власти просят жителей не паниковать при виде дронов в небе. БПЛА нужны, чтобы оценить масштаб разрушений после взрыва на территории бывшего завода «Оптика».

Напомним, накануне произошёл взрыв на предприятии, где перерабатывали парафин. По первым данным, всё из-за разгерметизации печного оборудования — часть здания разрушило, а потом ещё и начался пожар.

С помощью дронов спасатели хотят увидеть полную картину: что там с конструкциями и нет ли скрытых очагов пожара.

происшествие в Салавате Салават
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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