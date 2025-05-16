В башкирском Салавате после взрыва на заводе город будут мониторить с дронов

В башкирском Салавате после ЧП на заводе по переработке парафина весь день будут летать беспилотники — об этом только что сообщила администрация города.

Власти просят жителей не паниковать при виде дронов в небе. БПЛА нужны, чтобы оценить масштаб разрушений после взрыва на территории бывшего завода «Оптика».

Напомним, накануне произошёл взрыв на предприятии, где перерабатывали парафин. По первым данным, всё из-за разгерметизации печного оборудования — часть здания разрушило, а потом ещё и начался пожар.

С помощью дронов спасатели хотят увидеть полную картину: что там с конструкциями и нет ли скрытых очагов пожара.