317

В башкирском Салавате двухлетний ребенок отравился ягодами ландыша

Двухлетний малыш из Салавата оказался в больнице, наевшись ядовитых ягод ландыша. К счастью, быстрая реакция мамы и профессионализм врачей спасли ему жизнь.
врачи в палате осматривают пациента
©Городская больница г. Салавата / ВКонтакте

В больницу Салавата доставили двухлетнего ребенка с сильным отравлением. Малыш съел ядовитые ягоды ландыша. Благодаря быстрым действиям матери и врачей тяжелых последствий удалось избежать. Сейчас ребенок находится в стационаре, сообщили в медучреждении.

Врачи предупреждают: красные ягоды ландыша смертельно опасны. Они содержат кардиогликозиды — вещества, которые нарушают работу сердца и центральной нервной системы. Отравление приводит к аритмии, судорогам и потере сознания. В таких случаях счет идет на минуты.

Как защитить ребенка

Медики призывают родителей быть внимательнее на прогулках.

  1. Объясняйте. Расскажите детям, что нельзя пробовать незнакомые растения и ягоды.
  2. Проверяйте. Осматривайте детские площадки и дворы на наличие ядовитых растений.
  3. Действуйте. При первых признаках отравления — тошноте, слабости — немедленно вызывайте скорую помощь.

Это не первый случай за последнее время, когда дети из Башкирии страдают от отравлений. Напомним, 24 августа в Дагестане с пищевой интоксикацией слегли 39 человек из детской команды пловцов, включая взрослых. Накануне они обедали в Гунибском районе и ужинали на турбазе. На следующий день у всей группы поднялась температура, началась тошнота и рвота.

отравление происшествия в Салавате Салават
