0
5 часов
Происшествия

В башкирском Нефтекамске школьницы устроили драку в туалете из-за сплетен

В Нефтекамске ученицы подрались в школьном туалете из-за сплетен о внешности. Теперь делом занимаются полиция и прокуратура, а мать одной из девочек могут наказать.
драка школьниц
©Подслушано Нефтекамск / Telegram

Конфликт между школьницами произошел днем 10 ноября в одной из школ Нефтекамска. Потасовка случилась в туалете школы №17, ее свидетелями стали десятки других учениц. Поводом для драки, по предварительной информации, послужили сплетни: одна из старшеклассниц обсуждала внешность другой, сообщает Тлеграм-канала Mash Batach.

Video
©Mash Batach

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту драки. Ведомство даст оценку соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Полиция также разбирается в случившемся: назначена судебно-медицинская экспертиза для оценки вреда здоровью. Мать одной из участниц привлекли к административной ответственности.

Похожие записи
0
11.11.2025
Происшествия

В Башкирии жестокая драка школьниц в туалете попала на видео

школьный класс
Две ученицы одной из школ Нефтекамска подрались прямо в туалете. Старшеклассницы, собравшиеся поглазеть, смеялись и снимали происходящее на видео.
0
17.10.2025
Происшествия

В Уфе нашли пассажира, вырубившего пьяного мужчину двумя ударами

драка в автобусе
Кикбоксер из Уфы стал героем вирусных роликов, нокаутировав пьяного хама в автобусе. Теперь парню может грозить уголовка, хотя соцсети его поддерживают.
0
03.09.2025
Криминал

Бастрыкин взял на контроль расследование драки в кадетской школе Уфы

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично взялся за дело о массовой драке кадетов. Следователям придётся отчитаться, почему общественность сомневается в их выводах.
0
02.09.2025
Новости

Росгидромет направит 147 млн рублей на контроль воздуха в Башкирии

выбросы в воздух
После многолетних судебных тяжб Росгидромет всё-таки выделит 147 млн рублей. На эти деньги в Нефтекамске и Октябрьском появятся посты контроля воздуха.
0
01.09.2025
Происшествия

12-летний артист цирка упал с каната во время репетиции в Башкирии

сумка скорой помощи
В Нефтекамске 12-летний артист цирка упал с 11-метровой высоты на репетиции. Он в тяжелом состоянии, следователи возбудили уголовное дело.
0
11.07.2025
Криминал

В Башкирии отец-наркоман погубил по пьяни трёхнедельного сына

сотрудник мчс возле детской кроватки
В Башкирии будут судить отца, по вине которого погиб трехнедельный сын. Изначально он врал про забытый в кроватке фен, но следствие выяснило: виной всему пьяная неосторожность с сигаретой
0
04.07.2025
Происшествия

Ушёл в сторону Удмуртии: над Башкирией заметили вражеский БПЛА

БПЛА
Над Башкирией заметили беспилотник. Дрон пролетел вдоль границы в Краснокамском районе и ушёл в сторону Удмуртии. Власти Нефтекамска призывают сохранять спокойствие
