В башкирском Нефтекамске школьницы устроили драку в туалете из-за сплетен

В Нефтекамске ученицы подрались в школьном туалете из-за сплетен о внешности. Теперь делом занимаются полиция и прокуратура, а мать одной из девочек могут наказать.

Конфликт между школьницами произошел днем 10 ноября в одной из школ Нефтекамска. Потасовка случилась в туалете школы №17, ее свидетелями стали десятки других учениц. Поводом для драки, по предварительной информации, послужили сплетни: одна из старшеклассниц обсуждала внешность другой, сообщает Тлеграм-канала Mash Batach.

©Mash Batach

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту драки. Ведомство даст оценку соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Полиция также разбирается в случившемся: назначена судебно-медицинская экспертиза для оценки вреда здоровью. Мать одной из участниц привлекли к административной ответственности.