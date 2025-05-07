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В башкирском морге перепутали покойников

©Радий Хабиров | Телеграм

Полный хаос в Туймазинском морге — перепутали покойников, и теперь одного придется извлекать из чужой могилы. Ситуация просто за гранью, источник — Mash Batash.

43-летний Сергей жил один. Когда с мужчиной пропала связь, родня забила тревогу и обнаружила его бездыханное тело в квартире. Отправили в морг — и тут началось самое интересное.

Буквально через пару дней в городе умер 58-летний Андрей. Представьте шок родственников, когда они в последний путь провожали «своего» покойника, а на руке у него внезапно обнаружилась татуировка, которой никогда не было у их близкого.

Оказалось — это тело Сергея в гробу Андрея. А настоящего Андрея к тому моменту уже похоронили.

В морге, конечно, сразу признали вину: «Да, ошиблись, всё оплатим». Только вот теперь предстоит жуткая процедура — эксгумация и повторные похороны.

Интересно, в медицинском вузе есть курс «Как не перепутать умерших»? Судя по всему, в Туймазах его явно пропускали.

происшествия в туймазах Туймазы
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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