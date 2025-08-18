Главная » Происшествия
В башкирском детском лагере «Авангард» отравились 25 подростков

Специалисты взяли на анализ пробы
проверка прокуратуры
В детском лагере «Авангард» Стерлибашевского района произошло массовое отравление. За медицинской помощью обратились 25 человек — подростки от 12 до 17 лет и сотрудники. По информации прокуратуры Башкирии, сейчас состояние всех пострадавших стабильное.

На место выехали сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. Чтобы установить причину отравления, специалисты взяли на анализ пробы еды из столовой, питьевой воды, а также смывы с поверхностей в корпусах. Все пострадавшие дети и персонал также сдали анализы.

Лагерь «Авангард» — бывший «Орленок». Год назад он вошел в состав уфимского военно-патриотического парка «Патриот».

Расследование продолжается. Власти выясняют, что стало источником заражения и как это отразится на дальнейшей работе лагеря.

