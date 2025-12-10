Сроки сдвинулись: в башкирском Белорецке устраняют вторую аварию за сутки

Глава администрации Белорецкого района Азат Хакимов сообщил, что ночная попытка возобновить подачу тепла не увенчалась успехом.

Около трех часов ночи, в процессе заполнения системы водой после первого ремонта, давление выявило дополнительный дефект на трубопроводе. Ремонтным службам пришлось остановить процесс и слить воду для устранения новой утечки.

©администрация Белорецка

В результате инцидента без отопления остались 74 многоквартирных дома, а также школы, детские сады и городской Дворец культуры. Работы осложняются погодными условиями — температура воздуха в городе опустилась до -22 градусов. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме для предотвращения промерзания труб в зданиях.

Представители администрации отметили, что место утечки было быстро обнаружено, а сварочные работы проведены оперативно. Согласно планам, при отсутствии других непредвиденных повреждений, отопление в квартирах жителей должно появиться сегодня после обеда.

Износ коммуникаций является системной проблемой для региона. По официальным данным, теплосети в Башкирии изношены в среднем на 54%, что ниже общероссийского уровня в 60%. При этом даже значительные средства, направляемые на ремонт, как, например, выделенный в 2024 году миллиард рублей для Уфы, не исключают локальных аварийных ситуаций в других городах республики.