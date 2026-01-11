В башкирских Учалах водитель разбил и сжег свой автомобиль на перекрестке

В Учалах мужчина сначала разбил ВАЗ-2112 аккумулятором, а затем поджег его. Полиция разбирается в причинах поступка.

В Учалах мужчина намеренно уничтожил собственную машину ВАЗ-2112 на оживленном перекрестке. Инцидент произошел в присутствии очевидцев.

Водитель остановился перед светофором, вышел из салона и достал из багажника аккумулятор. Этим предметом он разбил стекла, фары и зеркала автомобиля, а затем поджег машину.

На место выехали полиция и пожарные МЧС. Огонь потушили, территорию оцепили для проведения осмотра.

Полиция устанавливает личность мужчины и мотивы его действий. Проводится проверка обстоятельств происшествия. Информации о возбуждении уголовного дела пока нет.

Пожары с участием автотранспорта фиксируются в регионе регулярно. Согласно статистике, за 10 месяцев 2025 года в Башкортостане произошло более 6600 пожаров различного характера, в которых погибли 170 человек.

Случаи умышленного уничтожения машин также расследуются правоохранителями. В 2024 году в Уфе завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который в течение нескольких лет поджигал автомобили своих оппонентов. Общая сумма ущерба по доказанным эпизодам составила более 8 миллионов рублей.