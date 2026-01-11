0
Происшествия

В башкирских Учалах водитель разбил и сжег свой автомобиль на перекрестке

В Учалах мужчина сначала разбил ВАЗ-2112 аккумулятором, а затем поджег его. Полиция разбирается в причинах поступка.
владелец уничтожил автомобиль
В Учалах мужчина намеренно уничтожил собственную машину ВАЗ-2112 на оживленном перекрестке. Инцидент произошел в присутствии очевидцев.

Водитель остановился перед светофором, вышел из салона и достал из багажника аккумулятор. Этим предметом он разбил стекла, фары и зеркала автомобиля, а затем поджег машину.

На место выехали полиция и пожарные МЧС. Огонь потушили, территорию оцепили для проведения осмотра.

Полиция устанавливает личность мужчины и мотивы его действий. Проводится проверка обстоятельств происшествия. Информации о возбуждении уголовного дела пока нет.

Пожары с участием автотранспорта фиксируются в регионе регулярно. Согласно статистике, за 10 месяцев 2025 года в Башкортостане произошло более 6600 пожаров различного характера, в которых погибли 170 человек.

Случаи умышленного уничтожения машин также расследуются правоохранителями. В 2024 году в Уфе завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который в течение нескольких лет поджигал автомобили своих оппонентов. Общая сумма ущерба по доказанным эпизодам составила более 8 миллионов рублей.

Похожие записи
0
25.12.2025
Политика

Вадим Садыков сохранил пост мэра Учалов

Вадим Садыков
Депутаты городского совета Учалов переизбрали Вадима Садыкова главой городской администрации. На заседании 24 декабря за него проголосовало большинство парламентариев, продлив полномочия чиновника на новый срок.
0
10.11.2025
Здоровье

Санавиация Башкирии доставила в Уфу сложную пациентку

вертолет санавиации
Санавиация Башкирии экстренно доставила в Уфу женщину на 33-й неделе беременности. У пациентки был гестационный диабет, гипертония и рубец на матке.
0
04.11.2025
Происшествия

В квартире Челябинска нашли труп ребёнка после отъезда тихой маникюрщицы из Башкирии

следователи на месте происшествия
Жуткая находка в Челябинске. Тело 5-летней девочки с ножевыми ранениями обнаружили в диване съёмной квартиры. Главная подозреваемая — её 43-летняя мать из Башкирии.
0
01.11.2025
Происшествия

Не дождался пожарных: в Башкирии мужчина получил ожоги, спасая свою баню

пжарный на месте чп
Два пожара за день в Учалах и Белорецке. Пожилая пара и молодой мужчина получили ожоги и отравления. Герой-самоучка пытался потушить баню сам.
0
06.09.2025
Криминал

Житель Башкирии застрелил чужую лошадь, чтобы разделать на мясо

мужчина застрелил лошадь
В Учалинском районе 47-летний сельчанин подстрелил чужую лошадь, а назавтра вернулся за добычей. Но возле туши его уже ждал наряд полиции.
0
02.09.2025
Криминал

В Башкирии водитель в форме полицейского напал на инспектора ДПС

спецсигнал на авто полиции
Житель Учалов решил, что полицейская форма даёт +100 к безнаказанности. Сел за руль подшофе, а когда его остановили — распустил руки. Теперь его ждёт суд.
0
16.07.2025
Экономика

В Башкирии швейная фабрика массово нанимает индийцев

пошив одежды на швейной машинке
Учалинская швейная фабрика столкнулась с острой нехваткой кадров и пошла на нестандартный шаг. Предприятие массово наняло на работу 75 граждан Индии, чтобы выполнить заказы для крупных госкорпораций
0
25.06.2025
Криминал

Главврач в Башкирии получил два штрафа за больницу-развалюху

погоны прокуратуры
Главный врач Учалинской ЦРБ Ильгиз Юсупов оказался в поле внимания прокуратуры, получив сразу два административных дела. Как сообщает «Коммерсантъ», претензии касаются нарушения санитарных норм и требований пожарной безопасности.
