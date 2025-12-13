В Башкирии женщина погибла в ДТП с фурой, ремень спас 8-летнего пассажира

Вечером 12 декабря на 44-м километре трассы Дюртюли-Нефтекамск в Краснокамском районе Башкирии произошла смертельная авария.

Легковой автомобиль Toyota Aveo столкнулся лоб в лоб со встречным большегрузом MAN. Об этом сообщила Госавтоинспекция Республики Башкортостан.

ДТП произошло вблизи села Куяново. 54-летняя женщина, управлявшая красной Toyota, скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. В салоне иномарки также находился восьмилетний ребёнок.

©ГАИ по Башкирии

Мальчик выжил и получил незначительные травмы. По данным ГАИ, от серьёзных травм его спасло использование ремня безопасности. 53-летний водитель грузовика MAN также пострадал — его доставили в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Кто из участников выехал на встречную полосу движения, пока не уточняется. На месте работали оперативные службы.

Ранее на трассе Дюртюли-Нефтекамск 19-летний водитель ВАЗ-2107 из Томской области погиб в лобовом столкновении с КамАЗом на участке Ташкиново-Староуразаево. Двое его 18-летних пассажиров получили травмы.

По статистике ГАИ Башкирии, за последние пять лет на дорогах республики погибли более 50 несовершеннолетних пассажиров. Использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности остаётся ключевым фактором выживания детей при авариях.