В Башкирии завели уголовное дело о халатности из-за ребёнка-маугли

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в деревне под Уфой обнаружили ребёнка, который никогда не посещал школу и не имеет документов, удостоверяющих личность.
В деревне Вавилово под Уфой СК 21 марта возбудил уголовное дело о халатности. Поводом стала история 11-летней девочки из семьи с девятью детьми — ребёнок ни разу не посещал школу, не имеет свидетельства о рождении и нигде официально не зарегистрирован. По имеющимся данным, дети растут в неудовлетворительных бытовых условиях, а в отношении работы органов профилактики проводится проверка.

Уфимский следственный отдел СУ СК по РБ проверит действия ответственных чиновников.

«Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за контроль за условиями жизни и воспитания детей в данной семье», — заявили в ведомстве.

Уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии Ольга Панчихина сообщила РИА Новости, что её аппарат подключился к выяснению обстоятельств в семье из Вавилово и привлёк к работе службы профилактики. Прокуратура республики также начала проверку по данному факту и заявила о готовности принять меры прокурорского реагирования при наличии оснований.

Ранее, в январе 2024 года в Башкирии было возбуждено уголовное дело в связи с аналогичной ситуацией — 10-летняя девочка длительное время не посещала школу. Тогда прокуратура РБ выявила нарушения со стороны органов опеки и местной администрации.

В марте 2026 года детский омбудсмен Ольга Панчихина взяла под личный контроль другую ситуацию — случай с ребёнком-инвалидом, предположительно подвергшимся насилию со стороны опекуна, в селе Михайловка под Уфой, по которому также было возбуждено уголовное дело.

Похожие записи
0
07.03.2026
Происшествия

Смертельное ДТП на подъезде к М-12: в Уфимском районе погиб водитель «Датсуна»

авто после дтп
В Уфимском районе Башкирии на трассе Р-240 столкнулись Haval Dargo и Datsun on-DO — 25-летний водитель легковушки погиб на месте.
0
23.02.2026
Происшествия

В селе Зубово Уфимского района спасатели вызволили ребенка из заблокированной машины

спасатели возле авто
Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС 23 февраля вызволили малыша, который оказался заперт в автомобиле в Уфимском районе.
0
20.02.2026
Экономика

Под Уфой запустили завод по выпуску гофрокартона «Добрый картон»

завод по производству картона
Компания «Добрый картон» открыла новый завод под Уфой. Первоначальные инвестиции выросли более чем в четыре раза — с 280 миллионов до 1,2 миллиарда рублей.
0
21.01.2026
Происшествия

Под Уфой кроссовер Nissan столкнулся с грузовиком: госпитализирован ребенок

авто после дтп
Утром 21 января на трассе М-5 в Уфимском районе произошло ДТП. Кроссовер Nissan Terrano столкнулся со стоящим грузовиком MAN. В результате аварии госпитализирован 9-летний пассажир.
0
11.01.2026
Происшествия

В Уфимском районе водитель без прав пытался скрыться от инспекторов ДПС

автомобиль удирает от погони
В селе Юматово инспекторы ДПС задержали водителя 2006 года рождения, не имевшего прав. На нарушителя составили три протокола, автомобиль эвакуирован.
0
09.01.2026
Происшествия

Водитель Opel погиб в ДТП на западном обходе Уфы

авто после дтп
Сегодня вечером на 7-м километре Западного обхода Уфы произошло столкновение двух автомобилей — 28-летний водитель Opel погиб на месте, его пассажирка доставлена в больницу.
0
05.01.2026
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на западном обходе Уфы

авто после дтп
В Уфимском районе произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Toyota Yaris. В результате аварии два человека скончались на месте, трое доставлены в больницу.
0
04.01.2026
Происшествия

В двух СНТ под Уфой сгорели дачи: одна погибшая и трое пострадавших

строение после пожара
В садовых товариществах Уфимского района сгорели два дома. Жертвой огня стала 65-летняя женщина, еще трое госпитализированы. Врачи борются за жизнь пациентки с тяжелыми ожогами.
