В Башкирии завели уголовное дело о халатности из-за ребёнка-маугли

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в деревне под Уфой обнаружили ребёнка, который никогда не посещал школу и не имеет документов, удостоверяющих личность.

В деревне Вавилово под Уфой СК 21 марта возбудил уголовное дело о халатности. Поводом стала история 11-летней девочки из семьи с девятью детьми — ребёнок ни разу не посещал школу, не имеет свидетельства о рождении и нигде официально не зарегистрирован. По имеющимся данным, дети растут в неудовлетворительных бытовых условиях, а в отношении работы органов профилактики проводится проверка.

Уфимский следственный отдел СУ СК по РБ проверит действия ответственных чиновников.

«Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за контроль за условиями жизни и воспитания детей в данной семье», — заявили в ведомстве.

Уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии Ольга Панчихина сообщила РИА Новости, что её аппарат подключился к выяснению обстоятельств в семье из Вавилово и привлёк к работе службы профилактики. Прокуратура республики также начала проверку по данному факту и заявила о готовности принять меры прокурорского реагирования при наличии оснований.

Ранее, в январе 2024 года в Башкирии было возбуждено уголовное дело в связи с аналогичной ситуацией — 10-летняя девочка длительное время не посещала школу. Тогда прокуратура РБ выявила нарушения со стороны органов опеки и местной администрации.

В марте 2026 года детский омбудсмен Ольга Панчихина взяла под личный контроль другую ситуацию — случай с ребёнком-инвалидом, предположительно подвергшимся насилию со стороны опекуна, в селе Михайловка под Уфой, по которому также было возбуждено уголовное дело.