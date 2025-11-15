В Башкирии застолье двух знакомых закончилось поножовщиной из-за старой обиды

Житель Бирского района Башкирии стал фигурантом уголовного дела после того, как во время пьяной ссоры нанес ножевое ранение своему знакомому. Как сообщили в правоохранительных органах, причиной конфликта стала давняя обида из-за несостоявшейся подработки.

Инцидент произошел, когда 45-летний мужчина гостил у своего 35-летнего приятеля. Хозяин дома упрекнул гостя в отсутствии помощи с работой, после чего между ними началась потасовка. В ходе конфликта гость нанес хозяину удар ножом в живот. Сразу после этого нападавший вызвал на место происшествия бригаду скорой помощи.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Учитывая, что у мужчины уже есть судимость, это может стать отягчающим обстоятельством. В настоящий момент ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.