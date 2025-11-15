0
54 минуты
Происшествия

В Башкирии застолье двух знакомых закончилось поножовщиной из-за старой обиды

Житель Бирского района Башкирии стал фигурантом уголовного дела после того, как во время пьяной ссоры нанес ножевое ранение своему знакомому. Как сообщили в правоохранительных органах, причиной конфликта стала давняя обида из-за несостоявшейся подработки.
молодой человек наносит удар кулаком
©Grok

Инцидент произошел, когда 45-летний мужчина гостил у своего 35-летнего приятеля. Хозяин дома упрекнул гостя в отсутствии помощи с работой, после чего между ними началась потасовка. В ходе конфликта гость нанес хозяину удар ножом в живот. Сразу после этого нападавший вызвал на место происшествия бригаду скорой помощи.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Учитывая, что у мужчины уже есть судимость, это может стать отягчающим обстоятельством. В настоящий момент ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Похожие записи
0
21.07.2025
Политика

Новым главой Бирского района Башкирии стал Павел Трапезников

павел трпаезников
В Бирском районе Башкирии появился постоянный руководитель. После череды скандалов и отставок район возглавил 48-летний Павел Трапезников
0
14.07.2025
Происшествия

Чёрный уик-энд: В Башкирия пьянство и споры унесли жизни 12 человек

утонувший в водоеме
Черные выходные в Башкирии: 12 человек, включая двух подростков, утонули в водоёмах. Причинами стали пьяные споры, купание на диких пляжах и роковая беспечность
0
26.06.2025
Политика

В Башкирии главу района сменили за сутки на руководителя-соседа

павел трапезников
В Бирском районе определили нового главу. Согласно данным администрации муниципалитета, кресло временно исполняющего обязанности руководителя занял Павел Трапезников, который ещё вчера руководил соседним Мишкинским районом.
0
26.05.2025
Происшествия

В Башкирии пенсионер едва не сгорел в собственном доме

загорелся дом
В деревне Березовка Бирского района произошел серьезный пожар в брусовом доме, где пострадал 66-летний мужчина. Пламя охватило 48 квадратных метров жилплощади. По данным МЧС Башкирии, огонь начался на
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.