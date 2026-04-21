В Башкирии задержали женщину без прав за рулём угнанного Ниссана

Сотрудники ГАИ в ходе патрулирования в башкирском селе Кушнареково остановили «Ниссан», которым управляла 27-летняя женщина, никогда не имевшая водительского удостоверения. Пассажир оказался подозреваемым в угоне этого автомобиля у своей бывшей супруги.

Патрульные обратили внимание на «Ниссан» во время объезда территории. За рулём находилась 27-летняя местная жительница. При проверке документов выяснилось, что она никогда не проходила обучение и не получала водительское удостоверение. На пассажирском сиденье находился 33-летний мужчина.

©ГАИ по Башкирии

В ходе проверки установили, что автомобиль числился в розыске — владелец подал заявление об угоне. Пассажир ранее проходил по делу в качестве подозреваемого в неправомерном завладении этим транспортным средством, принадлежащим его бывшей супруге.

Обоих доставили в отдел полиции. Машину направили на специализированную стоянку. В отношении женщины-водителя составили административный протокол. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона транспортного средства.

Напомним, в июле 2025 года в Альшеевском районе Башкортостана были задержаны двое подростков 14 и 15 лет, подозревавшихся в угоне автомобиля ВАЗ-2114 из села Раевский. По данным пресс-службы МВД по РБ, школьники угнали машину ради «прогулки», при этом ранее безуспешно пытались вскрыть ещё два транспортных средства.

По итогам первого полугодия 2025 года Башкирия заняла первое место среди регионов России по числу водителей, лишённых прав за управление в состоянии алкогольного опьянения. С января по июнь суды вынесли соответствующие постановления в отношении 2346 человек — больше, чем в Московской области и Татарстане.

Управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения, влечёт административную ответственность. За передачу управления водителю без прав предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.