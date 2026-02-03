0
37 минут
Происшествия

В Башкирии задержали пьяного водителя с 52 неоплаченными штрафами

В Башкирии водитель с полусотней неоплаченных штрафов попался инспекторам в нетрезвом состоянии
пьяный водитель в автомобиле дпс
©ГАИ по Башкирии

Ночью в Нефтекамске сотрудники ДПС остановили водителя Chevrolet Cruze, от которого исходил характерный запах спиртного. Руководитель ГИБДД Башкортостана Владимир Севастьянов рассказал об инциденте в социальных сетях.

©ГАИ по Башкирии

Заметив неадекватное состояние автомобилиста, полицейские препроводили его в служебный транспорт, а машину отправили на штрафплощадку. При проверке по базе данных обнаружилась любопытная деталь: иномарка регулярно мелькала на записях дорожных камер.

С конца мая до начала октября 2025 года владелец транспортного средства собрал коллекцию из 52 административных взысканий общей стоимостью 76 600 рублей. Большая часть нарушений связана с игнорированием ремня безопасности, зафиксированы также превышения скоростного режима и заезды за стоп-линию.

Когда автовладелец явился в подразделение ГИБДД за своим Chevrolet, ему озвучили внушительную сумму задолженности. К имеющимся долгам прибавилось еще 45 тысяч рублей за управление транспортом в состоянии опьянения. Нарушителю теперь предстоит погасить все штрафы в двукратном объеме, альтернатива — административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы продолжительностью до 50 часов.

