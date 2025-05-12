В Башкирии задержали пьяного мотоциклиста без прав

Всё как в кино — мужчина, мотоцикл и ветер в волосах. Не хватало только прав и трезвости. В Башкирии полицейские остановили очередного любителя покататься под градусом, сообщили Ньюс-Баш в региональной ГАИ.

39-летний житель Дуванского района решил прокатиться на своём «Vento RIVA» по родному Сикиязу. Видимо, для храбрости хорошенько выпил.

Когда его остановили инспекторы ДПС, от мужчины разило перегаром так, что можно было не дышать в трубочку. Но он всё-таки дыхнул — 0,563 мг/л. Это примерно 3-4 рюмки водки.

В довесок выяснилось, что прав у сельского гонщика не было. Мотоцикл отправили на штрафстоянку.

Очередной «бесстрашный» на дороге. И так каждые выходные — весна пришла, «герои» проснулись.