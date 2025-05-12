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В Башкирии задержали пьяного мотоциклиста без прав

©ГАИ по Башкирии

Всё как в кино — мужчина, мотоцикл и ветер в волосах. Не хватало только прав и трезвости. В Башкирии полицейские остановили очередного любителя покататься под градусом, сообщили Ньюс-Баш в региональной ГАИ.

39-летний житель Дуванского района решил прокатиться на своём «Vento RIVA» по родному Сикиязу. Видимо, для храбрости хорошенько выпил.

Когда его остановили инспекторы ДПС, от мужчины разило перегаром так, что можно было не дышать в трубочку. Но он всё-таки дыхнул — 0,563 мг/л. Это примерно 3-4 рюмки водки.

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В довесок выяснилось, что прав у сельского гонщика не было. Мотоцикл отправили на штрафстоянку.

Очередной «бесстрашный» на дороге. И так каждые выходные — весна пришла, «герои» проснулись.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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