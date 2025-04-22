В Башкирии задержали нетрезвого водителя туристического автобуса

Мужчина привлек внимание полиции грубым нарушением дорожной разметки

В Учалинском районе Башкирии инспекторы ДПС задержали водителя туристического автобуса, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил начальник ГАИ Республики Владимир Севастьянов 22 апреля.

Владимир Севастьянов Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан - Нетрезвый шофер привлек внимание патруля, когда грубо нарушил правила дорожной разметки прямо на глазах у полицейских. Остановив транспортное средство, инспекторы сразу почувствовали характерный запах алкоголя.

Мужчина не стал отрицать очевидное и согласился пройти проверку на месте. Алкотестре зафиксировал 0,28 мг/л этанола в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму в 0,16 мг/л.

По итогам проверки автобус отправили на штрафстоянку, а в отношении водителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Теперь нарушителю грозит штраф до 45 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок до двух лет.

Туристам пришлось ждать другого транспорта, чтобы продолжить свою поездку по республике.

— Ужас какой! А если бы ДПС не остановили этого горе-водителя? Сколько туристов могло пострадать! Хорошо, что вовремя заметили нарушение, — комментирует в соцсетях инцидент Анна П.

— Как вообще такие люди получают доступ к перевозке пассажиров? Где контроль со стороны туристических компаний? Надеюсь, его не только оштрафуют, но и навсегда лишат возможности работать водителем, — возмущается