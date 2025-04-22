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В Башкирии задержали нетрезвого водителя туристического автобуса

Мужчина привлек внимание полиции грубым нарушением дорожной разметки
задержали пьяного водителя автобуса
©Владимир Севастьянов

В Учалинском районе Башкирии инспекторы ДПС задержали водителя туристического автобуса, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил начальник ГАИ Республики Владимир Севастьянов 22 апреля.

Владимир Севастьянов
Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан
- Нетрезвый шофер привлек внимание патруля, когда грубо нарушил правила дорожной разметки прямо на глазах у полицейских. Остановив транспортное средство, инспекторы сразу почувствовали характерный запах алкоголя.
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Мужчина не стал отрицать очевидное и согласился пройти проверку на месте. Алкотестре зафиксировал 0,28 мг/л этанола в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму в 0,16 мг/л.

По итогам проверки автобус отправили на штрафстоянку, а в отношении водителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Теперь нарушителю грозит штраф до 45 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок до двух лет.

Туристам пришлось ждать другого транспорта, чтобы продолжить свою поездку по республике.

— Ужас какой! А если бы ДПС не остановили этого горе-водителя? Сколько туристов могло пострадать! Хорошо, что вовремя заметили нарушение, — комментирует в соцсетях инцидент Анна П.

— Как вообще такие люди получают доступ к перевозке пассажиров? Где контроль со стороны туристических компаний? Надеюсь, его не только оштрафуют, но и навсегда лишат возможности работать водителем, — возмущается

— Я недавно ездила на экскурсию по Башкирии и теперь думаю — а вдруг наш водитель тоже был нетрезв? Страшно представить! Нужно как-то дать возможность пассажирам проверять состояние водителя перед поездкой, — пишет Мрина Ш.

происшествия в Учалинском районе Учалинский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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