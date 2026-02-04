В Башкирии задержали двух 15-летних диверсантов

На перегоне Янаул — Рабак подростки взломали релейный шкаф и подожгли оборудование по заказу неизвестных.

Сотрудники транспортной полиции обнаружили следы диверсии на участке железной дороги между станциями Янаул и Рабак. Релейный шкаф, управляющий системами безопасности движения поездов, оказался вскрыт и подожжен.

На месте происшествия правоохранители нашли оплавленные кабели, поврежденные предохранители и зажигалку — ключевую улику, которая помогла выйти на исполнителей.

Транспортные полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по Башкирии и республиканского МВД оперативно вычислили подозреваемых. Ими оказались два пятнадцатилетних жителя Янаула.

На допросе подростки признались: задание на поджог они получили через мессенджер от неизвестного заказчика. За выполненную «работу» им обещали выплатить 15 тысяч рублей. Однако денег они так и не получили.

Следственные органы предъявили обоим несовершеннолетним обвинение. Суд принял решение об их аресте на период следствия. Сейчас силовики проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личность заказчика диверсии и выяснить все обстоятельства дела.