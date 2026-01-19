В Башкирии за выходные сгорели дома двух многодетных семей

В Башкирии произошли пожары в домах многодетных семей в Шаранском и Иглинском районах. Один человек госпитализирован, погибших нет. Ведется расследование.

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан информирует о двух пожарах, произошедших в минувшие выходные. В обоих случаях без жилья остались многодетные семьи.

Первое происшествие зафиксировано в Шаранском районе. В селе Чалмалы в позднее время суток загорелся одноэтажный кирпичный дом. Возгорание началось в одной из комнат. К тушению были привлечены силы МЧС России и добровольная пожарная команда местного сельсовета.

До прибытия пожарных расчетов из здания самостоятельно эвакуировались трое взрослых и один ребенок. 53-летний мужчина получил тяжелое отравление продуктами горения. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение. Семья, потерявшая жилье, временно разместилась у родственников в соседнем селе Куяново.

Второй случай произошел в селе Иглино на улице Есенина. Объектом пожара стал одноэтажный бревенчатый дом, в котором проживала семья из семи человек, в том числе трое детей. Огонь полностью уничтожил строение.

Ликвидацией возгорания занимались сотрудники МЧС и добровольцы Иглинского сельсовета. Погибших и пострадавших в данном инциденте нет. Семья временно находится у соседей.

В настоящее время на местах происшествий работают дознаватели МЧС. Специалистам предстоит установить точные причины возникновения пожаров и обстоятельства случившегося.

Согласно официальным данным, озвученным ранее вице-премьером правительства республики Иреком Сагитовым, в регионе наблюдается общая тенденция к снижению числа возгораний. За 2025 год количество пожаров в Башкортостане сократилось на 20% по сравнению с предыдущим периодом.

В ведомстве отмечают эффективность профилактических мер. За прошедший год пожарными подразделениями было спасено около 1500 человек, из которых порядка 500 — дети. Существенную роль в обеспечении безопасности сыграла установка автономных пожарных извещателей: в домах жителей республики размещено более 700 тысяч таких устройств.

Несмотря на положительную динамику статистики за прошлый год, текущая ситуация требует повышенного внимания к соблюдению норм пожарной безопасности, особенно в частном жилом секторе в зимний период.