В Башкирии за выходные четыре подростка оказались в больнице из-за приема таблеток

Минздрав призывает родителей к осторожности

В Башкортостане, как сообщил сегодня руководитель регионального Минздрава Айрат Рахматуллин, за минувшие выходные 4 ребенка получили отравление медицинскими препаратами. Инциденты произошли в разных городах региона и потребовали вмешательства врачей.

12-летний житель Белебея принял лекарство вместе с энергетическим напитком. Родители доставили его в больницу, после чего несовершеннолетний был помещен в реанимацию. На момент поступления его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Накануне его перевели в отделение педиатрии для дальнейшего получения медпомощи.

Похожий случай зарегистрировали в Октябрьском. Здесь трое 17-летних подростков употребили неназванный препарат психотропного действия. Двое из них сейчас под наблюдением специалистов в городской больнице, третий проходит лечение амбулаторно под контролем врача-педиатра.

В Минздраве республики призывают родителей тщательно следить за хранением медикаментов, не объяснять детям лекарства как лакомства, своевременно утилизировать просроченные препараты и при подозрении на отравление незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

— Родители, следите за своими детьми, а не то хуже будет, — пишет в соцсетях Валерия.

— Гений, энергетик бьет по сердцу, а если еще лекарство запивать, то звездец твоему мотору, — написал Jj.

— Поэтому лекарства запивают только водой. Об этом должен знать каждый, — предупреждает Геннадий.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в республике за два месяца 2025 года зафиксировано 493 случая острых отравлений, 85 человек скончались.