В Башкирии за сутки произошли два пожара, в которых погибли три человека

Общая площадь пожаров составила 49 кв. метров

В Башкирии в течение суток зарегистрированы два случая возгораний в частных домах, в результате которых погибли три человека. Об этом информирует региональное МЧС 16 апреля.

Марат Латыпов Начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, генерал-майор внутренней службы - Первый пожар произошёл поздно вечером 15 апреля на улице Островского в городе Янаул. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Во время ликвидации огня сотрудники МЧС обнаружили погибшего мужчину.

Второй случай отмечен в селе Благовар. Пожар был зафиксирован на территории частного жилого дома, площадь составила 24 квадратных метра. На месте найдены тела 41-летнего мужчины и женщины, чья личность устанавливается.

Причины происшествий выясняются.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в башкирском селе Фёдоровка ночью произошёл пожар, в результате которого загорелись шесть стоявших рядом грузовиков марки «Шакман». На месте происшествия работали 11 спасателей, которые оперативно ликвидировали возгорание.