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В Башкирии за сутки произошли два пожара, в которых погибли три человека

Общая площадь пожаров составила 49 кв. метров
обугленные в огне деревянные бревна
©Imagen

В Башкирии в течение суток зарегистрированы два случая возгораний в частных домах, в результате которых погибли три человека. Об этом информирует региональное МЧС 16 апреля.

горит дом
©МЧС по Башкирии
Марат Латыпов
Начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, генерал-майор внутренней службы
- Первый пожар произошёл поздно вечером 15 апреля на улице Островского в городе Янаул. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Во время ликвидации огня сотрудники МЧС обнаружили погибшего мужчину.
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Второй случай отмечен в селе Благовар. Пожар был зафиксирован на территории частного жилого дома, площадь составила 24 квадратных метра. На месте найдены тела 41-летнего мужчины и женщины, чья личность устанавливается.

пожарный тушит дом
©МЧС по Башкирии

Причины происшествий выясняются.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в башкирском селе Фёдоровка ночью произошёл пожар, в результате которого загорелись шесть стоявших рядом грузовиков марки «Шакман». На месте происшествия работали 11 спасателей, которые оперативно ликвидировали возгорание.

Благоварский район пожар в Благоварском районе Янаул
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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